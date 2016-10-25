التقى الدارسين في دورة الإعداد الحزبي المركزية أحمد: ثقافة الحوار وتعزيز مبدأ النقد الذاتي

ريف دمشق – بسام عمار:

التقى الرفيق يوسف أحمد عضو القيادة القطرية للحزب رئيس مكتب التنظيم أمس الرفاق الدارسين في دورة الإعداد المركزية في منطقة التل.

وقال الرفيق أحمد إن هذا اللقاء له خصوصيته المستمدة من أهمية هذه الدورات في تنمية وتطوير وعي الرفاق تجاه مختلف القضايا الحزبية والثقافية الأمر الذي يحمل المشاركين فيها مسؤولية الاستفادة من المعلومات والطروحات المقدمة ونقلها إلى رفاقهم في المؤسسات الحزبية وبما يساعدهم على إنجاز المهام الموكلة إليهم ونقل أفكار وثقافة حزبهم إلى الجماهير، الأمر الذي يعطي هذه الدورات قيمة مضافة وهذا ما تسعى إليه القيادة.

وأضاف، إن الواقع التنظيمي جيد وفي تحسن مستمر على خلفية الإجراءات والقرارات التي اتخذتها القيادة منذ إعادة تشكيلها وكان هدفها الأساسي وضع الحزب على الطريق الصحيح بعد أن كاد يفقد بوصلته وجماهيره، مشيرين إلى أن القيادة حريصة على أن يكون الحزب قادراً على مواكبة التغيرات الحاصلة على مختلف الصعد، وإنجاز عملية إعادة الهيكلة بالشكل الذي يتناسب مع الأهداف المرجوة منه لاسيما على الصعيد الاجتماعي الذي اعتادت عليه الجماهير ومازال محافظاً عليه، وعلى الصعيد القومي الذي هو اليوم مطلب كل الأحرار والشرفاء العرب، مشيراً إلى أن المكتب حريص على تطوير هذا الواقع بشكل مستمر من خلال الخطط والقرارات التي يتخذها والمستمدة من أرض الواقع ومن واقع المؤسسات الحزبية وطروحات الرفاق في اللقاءات والمؤتمرات.

وكشف الرفيق رئيس مكتب التنظيم أنه تم تحديد كانون الأول القادم موعداً لانعقاد مؤتمرات الفرق، وكانون الثاني لمؤتمرات الشعب، وآذار للفروع بحيث يتسنى لقيادات هذه المؤسسات إعداد تقاريرها بشكل جيد بعيداً عن النمطية والتكرار وبحيث تكون هذه المؤتمرات محطات فكرية وتوجيهية على أن يتلوها تقييم أداء الشعب والفرق من قبل قيادات الفروع التي تم تقييم أدائها مؤخراً، وقال: نريد رفاقاً حقيقيين يريدون العمل لأن العمل الحزبي مهمة وطنية بالدرجة الأولى وليس ميزة، ومن ارتضى لنفسه أن يتحمل هذه المهمة يجب أن يكون على قدر عال من المسؤولية والعطاء والتفاني والابتعاد عن المنفعة الشخصية لأن الحزب لم يكن يوماً لتحقيق المكاسب بل لخدمة المجتمع .

وذكر الرفيق أحمد أن موضوع تثبيت العضوية جاء بعد فشل سياسة التنسيب الكمي التي كانت متبعة وأدخلت إلى صفوف الحزب رفاقاً لا يحملون أي شيء من فكره ومبادئه تخلوا عنه وانقلبوا ضده عند أول اختبار، وقال: لا نريد وجود مثل هؤلاء الأشخاص الذين هم عبء الحزب، مبيناً أن عدد الذين ثبتوا عضويتهم بلغ / 849/ ألف رفيق والذين تم تنسيبهم أكثر من / 200/ ألف والمطرودين / 19/ ألفاً والمفصولين / 375/ ألفاً والذين أعادوا ارتباطهم / 3758/ رفيقاً، موضحاً أن الأزمة التي نمر بها خلقت حالة من الترابط العضوي بين الحزب ومستقبل سورية فليس هناك مستقبل لسورية بدون حزب البعث وهذا شرف كبير لأعضائه ويحملهم مسؤولية كبيرة .

ولفت رئيس المكتب إلى أن القيادة تولي أهمية خاصة للفرقة الحزبية كونها الحلقة الأولى، ودورنا يتمثل في تأمين كل عوامل النجاح لها وقد نجحنا في ذلك وبدأت الفرق تأخذ دورها بعد أن كانت مغيبة ونحن خلال المرحلة القادمة نعول كثيراً على دورها بحيث تكون أحد أهم المراجع الأساسية في مكان عملها وهذا ما كانت تقوم به سابقاً، ونحن حريصون أيضاً على أن تكون قيادتها ذات خبرة وكفاءة ولن نقبل بعد الآن بقيادات لا تملك الخبرة ولا تريد العمل لأننا مقبلون على مرحلة جديدة تتطلب من الجميع العمل والولاء للحزب، منوهاً بضرورة الاهتمام بالاجتماع الحزبي وإعطائه الأهمية التي يستحقها والابتعاد عن الطرق التقليدية في عقد الاجتماعات وأن يكون التركيز على الواقع الخدمي موضحاً أن القيادة تركت الحرية للقائمين على الاجتماع الحزبي لاختيار الطريقة المناسبة لعقده وخلق ثقافة جديدة مبنية على الحوار وتعزيز مبدأ النقد والنقد الذاتي، بحيث يحق للرفيق البعثي أن يطرح كل شيء ضمن الاجتماع وبالوقت نفسه يجب التركيز على حلقات الأنصار واختيار رفاق أصحاب كفاءة لقيادتها.

وأكد الرفيق أحمد أن حزب البعث الذي بنى سورية كان وما زال مستهدفاً، وهو لم ولن يفاوض على مبادئه، ولفت إلى أن القيادة في سورية مع الحل السياسي وتحرص على استغلال أي مبادرة لحقن الدم السوري، لكن بشرط الحفاظ على السيادة الوطنية، لافتاً إلى أن الواقع الأمني في تحسن دائم بفضل انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه ووحدة الشعب والقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد. حضر اللقاء الرفيق الدكتور علي دياب مدير مدرسة الإعداد الحزبي.