“انتصارات الجيش ودورها في المصالحات الوطنية” في ملتقى البعث للحوار

دمشق-بلال ديب:

أقام فرع ريف دمشق للحزب، أمس، ملتقى البعث للحوار تحت عنوان “انتصارات الجيش العربي السوري ودورها في المصالحات الوطنية”، وذلك في قاعة السابع من نيسان في مبنى القيادة القومية بدمشق، بحضور الرفيق خلف المفتاح رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام القطري.

وتحدّث الخبير الاستراتيجي العميد تركي حسن عن سيناريو الاستهداف الممنهج الذي رسمته القوى الغربية والأمريكية والكيان الصهيوني وعصابة الإخوان المسلمين، كما تطرق إلى إنجازات قواتنا المسلحة التي مهدت لحدوث المصالحات الوطنية وفعلت فعلها إزاء التحوّل الميداني، والتي شكلت السند والداعم لإتمام المصالحات من خلال تأمين البيئة المناسبة ليتحرّك الفاعلون الاجتماعيون باتجاه التصالح.

وشدّد الدكتور خالد المطرود رئيس مؤسسة البوصلة الإعلامية على وعي الشعب السوري وصموده وقدرته على التصالح والمسامحة ومواجهة المخططات التي حيكت ضده وضد دولته بحكمة واقتدار، مستنداً إلى بطولات الجيش العربي السوري والقيادة الحكيمة، التي أثبتت أن الشعب هو همها الأول وسلامته وأمنه هو هدفها، وهو ما تعكسه المصالحات الوطنية التي تحفظ الشعب والدولة، لافتاً إلى أن المصالحات الوطنية تحتاج إلى المصارحة والمناصحة والمسامحة لإعادة بناء الوطن.

وفي مداخلة له دعا الرفيق المفتاح وسائل الإعلام إلى رصد هذه الملتقيات التي توضّح كيف تتمّ المصالحات الوطنية والجهود التي تبذل في هذا الإطار من قبل مختلف القيادات الحزبية والمجتمعية والأهلية، وتبين الدور العظيم لبواسل جيشنا، الذي يقدّم التضحيات ويحقق الانتصارات بالميدان، في تعزيز وتوسيع نطاق هذه المصالحات، وأضاف: نريد لهذه الملتقيات أن يكون لها بعد وظيفي وغاية ومردود على المستوى الشعبي من حيث نشر الوعي على مستوى المواطنين والمؤسسات لنقلها في المحيط الذي يعملون فيه، وتشكيل الوعي الصحيح لدى أبناء مختلف المناطق، مشدداً على ضرورة رصد الأفكار الإيجابية والإسهام في الخلاص والتخفيف من آثار هذه الحرب العدوانية التي تشن على سورية، وأضاف: ما حصل في داريا وقدسيا والهامة والمعضمية يؤكد عدم وجود حاضن اجتماعي للإرهاب.

وفي مداخلة للرفيق أمين فرع ريف دمشق للحزب الدكتور همام حيدر بيّن أن ما يحدث في ريف دمشق من مصالحات أذهل الجميع من حيث الاندفاع الشعبي الواسع باتجاهها، مؤكداً أن الانتصار الذي يحقق في إطار المصالحات يعني الانتصار على من أدخل الإرهاب إلى وطننا، وأضاف: إن التوسّع في نطاق المصالحات يتمّ لأن المواطنين أدركوا أن الدولة هي من سترعاهم وتحميهم من كل شيء، وأدركوا أنهم كانوا مخطوفين من قبل هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة، وباتوا على يقين أن الجيش العربي السوري قادر في أي لحظة من اللحظات على حسم الموقف، كاشفاً أنه في الأيام القادمة سيتمّ الإعلان عن مصالحات أخرى تشمل مناطق عدة في المحافظة.

وركّزت المداخلات على أن انتصارات الجيش العربي السوري في مختلف المناطق هي من وسّعت نطاق هذه المصالحات، لافتة إلى أن الدولة فتحت صدرها لكل مواطنيها وكانت الأم الحنون لهم.

حضر الملتقى رؤساء المنظمات المركزية وعدد من أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الجبهة الوطنية التقدمية وقيادة فرع ريف دمشق للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة وبعض مديري المؤسسات.