يواصل أردوغان “اللعب على تناقضات الأطراف وتداخل الأزمات في المنطقة”، يطلق المواقف ونقيضها، ويزعم أنه يهادن الكل ويعاديهم، فيما هو في حقيقة الأمر يؤدي دوره المرسوم إسرائيلياً وأمريكياً، وبامتياز منقطع النظير.

هكذا يحلو لأردوغان أن يؤدي دوره على المسرح عارضاً خدماته في كتابة “تراجيديا” أزمات المنطقة، المكتوبة إسرائيلياً، مساهماً بتدوين مشاهدها الأشد دموية، وزاجاً على “خشبتها” بأدوار وأوراق ملغومة تاريخياً وجغرافياً، ومعها، تفاصيل متفجرة، طائفياً وعرقياً وكولونيالياً.

وفي مشهد غير مقنع، يظن “السلطان المنتظر” أن اللعب على تناقضات مختلف المواقف في الأزمة السورية، وفي الأزمات أولاً، العراقية والفلسطينية وحتى اليمنية والليبية والأفغانية والباكستانية، هو تكتيك ناجح في “السياسة” وقد يمكِّنه من الحصول على كرسي أساسي، كأحد أطراف أي طاولة حوار تبحث في الحلول القادمة.

ولقد كان لافتاً مع اشتداد حالة “التدافع الدولي” خلال الأسابيع الأخيرة أن أردوغان بات يهوى دور الوقوف على “حافة الهاوية”، ولعله يقول في سره: ما المانع من “فوضى مفتعلة” وأكثر من مقلقة لكل طرف، وكل الأطراف، ما يجعله الرابح، حسب أوهامه، وهو الذي يزعم أنه يقف في الوسط بين كل الأطراف.

إن كل ما يفعله أردوغان لا يمتّ إلى السياسة بصلة، ولعل أقرب توصيف له هو أن “أردوغان يلعب بالنار”، وقد يجد رجل السياسة في مبدأ “الغاية تبرر الوسيلة” تخريجاً له من أي هفوة أو خطأ قاتل يقع فيه، لكن حين تكون نتيجة هذا المبدأ هي تدمير جغرافيا بأكملها، ومن أجل عيون “إسرائيل” فإن من المعيب على رجل السياسة هذا، ومهما كان غارقاً في نرجسيته، أن يمارس هذا المبدأ، خاصة وأنه كل جنونه السياسي والعسكري داخل الجغرافيا السورية والعراقية وكل مطارح الجغرافيا الملتهبة، سترتد عليه بالفشل مع مرور الوقت، ودعونا نذكِّر أردوغان بأن نهايات الأزمات الدولية كانت لمصلحة صاحب الحق، ولو أن القوة واستعراض العضلات والنبش طائفياً وعرقياً في الجغرافيا والتاريخ كان هو الفيصل، لما امتدت القضية الفلسطينية كل هذه العقود.

هذه هي خطة أردوغان رجل “الإسلام السياسي” المنتج إسرائيلياً هذه الأيام، وذاك هو سلوكه السياسي، وسواء قدَّم عساكره داخل الرقعة السورية أو أعادهم، وسواء واصل الوقوف على خشبة مسرحه العبثي يلقي “الخطب الحماسية” أم أوكل المهمة إلى “العثمانيين الجدد”، فإن ما ينتظره شيء واحد.. هو الفشل!

عمر المقداد