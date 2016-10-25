الداخلية المصرية تستبعد 6 قادة أمنيين.. و”حماة الصداقة 2016″ تنفذ إنزالاً مظلياً

استبعدت الداخلية المصرية، أمس، 6 قادة أمنيين بمحافظة الإسماعيلية من مناصبهم على خلفية هروب 5 سجناء، من العناصر التكفيرية والجنائية نهاية الأسبوع الماضي، من سجن المستقبل شمال شرق مصر.

وحسب بيان للداخلية، فقد تم استبعاد اللواء علي العزازي مدير أمن الإسماعيلية ونائبه اللواء جمعة توفيق حكمدار المديرية من منصبيهما ونقلهما إلى ديوان عام الوزارة، كما تمّ نقل اللواء محمود فاروق مدير مباحث الإسماعيلية إلى مباحث الأحداث، ونقل العميد وائل نصار مفتش الأمن العام إلى مباحث الآداب، ونقل مفتش الأمن الوطني إلى مقر الجهاز بالقاهرة.

ووفق مصدر قضائي، قررت النيابة العامة في الإسماعيلية الأحد حبس 11 من أفراد الشرطة من القوة الأمنية المكلفة بتأمين السجن، أربعة أيام على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهماً بالإهمال في أداء العمل والخلل الوظيفي.

وقد سبق هذا القرار صدور قرار مماثل من النيابة بحبس 3 ضباط من مسؤولي السجن، بالإضافة إلى ثلاثة متهمين آخرين، وهم أحد السجناء الذين حاولوا الهرب وتمّ القبض عليه وزوجته وسائق سيارة كانت معدة لتهريب المتهم.

ففي 20 الشهر الحالي تمكّن 5 سجناء من الهرب من سجن المستقبل بمحافظة الإسماعيلية، بينما أصيب سجين سادس، وقُتل مواطن وشرطيان اثنان في اشتباكات مع السجناء الفارين، وفق بيان سابق لوزارة الداخلية.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ قوات الإنزال الروسية والمصرية إنزالاً مظلياً من طائرة “إيل 76” وتحرير منطقة سكنية من أيدي مسلحين مفترضين، وذلك في إطار التدريبات المشتركة لمكافحة الإرهاب “حماة الصداقة 2016”.

وقالت دائرة الإعلام في الوزارة: إنه وخلال المرحلة الرئيسية من المناورات التي تجري في جمهورية مصر نفذ جنود من القوات المحمولة جواً وقوات الإنزال الروسية بالاشتراك مع قوات محمولة جواً وقوات المظليين في مصر إجراءات مشتركة لتحديد وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية في الصحراء، موضحة أن هذه المناورات التكتيكية الخاصة نفذت بمشاركة أكثر من 15 طائرة مروحية متعددة الأغراض حيث تمّ إنزال 10 مركبات قتالية و300 عسكري من قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية في ميدان عسكري بالقرب من الإسكندرية، مشيرة إلى أن جميع الوحدات المشاركة في المناورات استخدمت نظام الاتصالات الموحد، حيث قامت فرقة عمل روسية مصرية بالتحكم بمسار المرحلة الرئيسية من داخل مركز القيادة المشترك والذي يقع في القاعدة العسكرية “الحمام”.

يذكر أن مناورات “حماة الصداقة 2016” الروسية المصرية المشتركة تجري في الفترة من الـ 15 إلى الـ 26 من تشرين الأول الجاري بالقرب من ميناء الاسكندرية في مصر وقد تمّ تنظيم مشاركة العسكريين الروس من قوات الإنزال الجوي في المناورات الدولية بحسب خطة الأنشطة الدولية لوزارة الدفاع الروسية.

وكالات