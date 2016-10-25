الراعي يرحب بالتوافق على ترشيح عون لمنصب الرئيس

بعكس أجواء الترقّب في بيروت، فإن أجواء تفاؤل تسود في جنيف بانتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية في الجلسة المقرّرة في 31 الجاري، وهذه الأجواء عكستها أوساط برلمانية لبنانية تشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ 135، المستمرة أعماله حتى يوم الجمعة المقبل.

وأشارت تلك الأوساط إلى أن كتلة التنمية والتحرير، التي يتزعمها نبيه بري، ستحضر الجلسة يوم الإثنين المقبل “من أجل تأمين النصاب القانوني”، حتى لو لم تصوّت لصالح عون، وفي هذه الحال يرجّح أن تختار الكتلة الورقة البيضاء، وأضافت: إن تفاهماً توصل إليه منذ شهرين عدد من القوى والأقطاب اللبنانية على حسم مسألة الفراغ الرئاسي “لمواجهة خطر انهيار الأوضاع الاقتصادية والمالية” بتسهيل انتخاب عون، لكن رئيس تيار المستقبل استعجل إعلان الترشيح، فيما كان بري لا يزال يبحث عن “تحقيق تفاهمات مسبقة مع الرئيس المقبل من خلال السلة المتكاملة التي طرحها مؤخراً”.

يأتي ذلك فيما رحب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بتوافق الأطراف اللبنانية على ترشيح عون لمنصب رئيس الجمهورية.

وأعرب الراعي، خلال لقائه العماد عون في الصرح البطريركي في بكركي أمس، عن ارتياحه لحصول ما كان يطالب به باستمرار وهو إعلان الكتل السياسية والنيابية موقفها بشأن الترشيح، الأمر الذي بات يضمن انعقاد الجلسة الانتخابية لانتخاب رئيس للبلاد طال انتظاره.

ومن المتوقّع أن يعقد مجلس النواب اللبناني جلسة في الـ 31 من تشرين الأول الجاري لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكالات