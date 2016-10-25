فضائح المنح المالية تلاحق كلينتون ترامب يطرح خطته للأيام المئة الأولى

كشف موقع ويكيليكس عن حصول المرشّحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية هيلاري كلينتون على منحة مالية قدرها 12 مليون دولار من ملك المغرب محمد السادس.

وحسب الرسالة المسرّبة من بريدها إلكتروني فإن المنحة قدّمت لحساب مؤسسة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة الخيرية مقابل استضافة المغرب للاجتماع الدولي لمبادرة كلينتون العالمية، وذهبت الأموال لمؤسسة كلينتون التي كانت هيلاري تديرها شخصياً آنذاك ولمبادرة كلينتون العالمية.

وقد سرّبت الرسالة التي يرجع تاريخها إلى 18 كانون الثاني 2015 ضمن آخر دفعة اتصالات أجراها رئيس الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون جون بوديستا مع مدير الحملة روبي موك وهوما عابدين نائبة كبير موظفي وزيرة الخارجية الأمريكية. ونفى مدير حملة كلينتون في مقابلة مع شبكة “سي. إن. إن” صحة التهم الموجهة من الحزب الجمهوري، والتي تشكك في أخلاقيات مؤسسة كلينتون الخيرية، في ضوء ظهور رسائل إلكترونية نشرها موقع ويكيليكس تفيد باشتراط حصول مؤسستها على تبرع بقيمة 12 مليون دولار من المغرب مقابل حضورها مبادرة نظمتها المؤسسة في المغرب العام الماضي. ونفى مدير الحملة روبي موك حضور المرشحة الديمقراطية للمبادرة التي حضرها زوجها الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وابنتها تشيلسي كلينتون، مشيراً إلى أن هيلاري كلينتون استوفت أعلى المعايير الأخلاقية أثناء خدمتها بمنصب وزيرة الخارجية الأمريكية، وإنه ليس هناك ما يدل على تحايل مؤسستها.

إلى ذلك بدأ الوقت يدهم المرشح الجمهوري دونالد ترامب للحاق بكلينتون مع تراجعه في معظم الاستطلاعات قبل أسبوعين من موعد الانتخابات، وبدت المرشحة الديموقراطية أكثر ثقة بتقدّمها في استطلاعات الرأي حيث بدأت كلينتون بالتركيز على دعم المرشحين لعضوية مجلسي الشيوخ والنواب في محاولة لمساعدة الديموقراطيين في استعادة الغالبية في الكونغرس.

وأوردت صحيفة بوليتيكو أن فريق إعداد مرحلة الانتقال من إدارة الرئيس باراك أوباما إلى كلينتون كثّف عمله أخيراً وبدأ تزويد المرشحة الديموقراطية بالتوصيات حول تعيينات وزارية بالتشاور مع قيادة الحزب الديموقراطي.

تزامن ذلك مع طرح ترامب خطته للأيام المئة الأولى لإدارته في حال فوزه بالرئاسة، وشملت إلغاء مشروع أوباما للضمان الصحي والتراجع عن دفع بلايين الدولارات لبرنامج الأمم المتحدة بشأن التغيير المناخي، وتحويل تلك الموارد إلى تحسين البنية التحتية في الولايات المتحدة.

وتشير الاستطلاعات إلى أن كلينتون ضمنت أصوات تفوق الـ 270 كلية انتخابية المطلوبة للفوز، ما يشير إلى نتائج قريبة من تلك التي حققها أوباما عامي 2008 و2012.

وكالات