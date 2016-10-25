في خضم حملة “التطهير الأردوغانية” 35 دبـلومـاسـيـاً تـركيـاً طلبوا اللجوء في ألمانيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، أمس، أن 35 من الدبلوماسيين الأتراك وأفراد عائلاتهم تقدّموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا، وذلك على خلفية حملة الاعتقالات الانتقامية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان ضد معارضيه بعد محاولة الانقلاب.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن جوهانس ديمروث، المتحدّث باسم الوزارة قوله: إن “35 من الدبلوماسيين الأتراك وأفراد عائلاتهم تقدّموا بطلبات لجوء إلى ألمانيا منذ محاولة الانقلاب في منتصف تموز الماضي في تركيا”، وتابع: ونظراً لأن الأشخاص الذين يتمتعون بالصفة الدبلوماسية لا يتضمنون عادة في طلبات اللجوء، فإن عدد الدبلوماسيين الأتراك الذين لجؤوا إلى ألمانيا قد يكون أعلى من المعلن عنه.

وكانت وسائل إعلام ألمانية أفادت في وقت سابق بإلغاء السلطات التركية جوازات سفر 8 من موظفي البعثة التركية في ألمانيا، بعد محاولة الانقلاب، وأن 3 منهم على الأقل تقدّموا بطلب منح اللجوء في ألمانيا.

ووضعت السلطات التركية أكثر من 35 ألفاً، في السجون وفصلت 100 ألف من وظائفهم في جهات أمنية ومدنية لاتهامهم بصلات مزعومة بشبكة دينية يدّعي نظام أردوغان أنها دبرت محاولة الانقلاب العسكري الذي وقع في 15 تموز.

يشار إلى أن نظام أردوغان استغل محاولة الانقلاب لشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل معارضي سياساته، وقام خلالها باعتقال وإقالة آلاف العسكريين، ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء، كما تمّ تسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية، وفرض حالة الطوارئ، وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام التركية.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت مجدداً تمسك بلاده بـ “دولة القانون والحريات الأساسية” خلال زيارته أمس إلى تركيا. وبعد أن أكد أن ثمة فارقاً من الناحية القانونية بين حالة الطوارئ في تركيا وفرنسا، قال أيرولت: “في فرنسا لا تنصّ حالة الطوارئ على نقل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، ويحتفظ البرلمان بكافة صلاحياته التشريعية، واستقلالية القضاء مضمونة تماماً”.

وكان أيرولت طلب بعد بدء حملة الاعتقالات، باحترام دولة القانون في تركيا، رافضاً منح أردوغان “شيكاً على بياض”، ما دفع الأخير إلى الرد عليه طالباً منه أن “يهتم بما يعنيه”.

وأثارت ملاحظات أيرولت الجديدة استياء نظيره التركي، وقال تشاوش أوغلو على الفور: “لا نرى أي فارق بين حالة الطوارئ المطبّقة في تركيا وتلك المعمول بها في فرنسا، إطارها وهدفها واحد استهداف المنظمات الإرهابية”، حسب تعبيره.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الزراعة الروسية أنها لم تستلم بعد من وزارة الأغذية والزراعة والتربية الحيوانية في تركيا برنامج تدابير ضمان سلامة الحجر الصحي النباتي للمنتجات الموردة إلى روسيا، وهذا ما يعقّد قرار استئناف موسكو استيرادها أنواعاً معينة من المحاصيل الزراعية التركية، وأشارت في بيان إلى أنه وفقاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في السادس من تشرين الأول الجاري بشأن النظر في الإلغاء التدريجي للقيود المؤقتة التي فرضتها الحكومة الروسية على استيراد روسيا منتجات زراعية معينة من تركيا فإن الجانب التركي تعهد بتقديم برنامج تدابير الحجر الصحي النباتي للمنتجات الموردة خلال عشرة أيام.

وأعربت الوزارة عن أسفها لعدم تلقيها هذا البرنامج ما يعقّد تنفيذ الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها، مشيرة إلى أنه نظراً لضرورة استئناف التعاون ولتطوير عمليات التصدير والاستيراد ذات المنفعة المتبادلة للمنتجات الزراعية فإن الجانب الروسي يطلب من نظيره التركي تسريع إعداد وتقديم البرنامج المطلوب في أقصر وقت ممكن.

وكانت روسيا فرضت قيوداً اقتصادية ضد تركيا على خلفية إسقاط أنقرة قاذفة روسية من طراز سوخوي 24 في سورية العام الماضي، حيث طالت القيود عدداً من أنواع المنتجات الزراعية والمواد الغذائية بالإضافة إلى حظر رحلات الطيران غير المنتظمة “تشارتر” ووقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا وفرض تأشيرات دخول على الرعايا الأتراك وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا.

وكالات