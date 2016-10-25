خطة أممية جديدة للحل الشامل.. والنظام السعودي يتعمّد تدمير البنى التحتية في اليمن

يواجه المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ اتهامات من السلطات في صنعاء بعدم الحياد، فالرجل لم يحقق الشيء الكثير ولا حتى القليل لأطراف النزاع أو بعضها ربما، رغم سعيه لتمديد هدنة هشة تضاف إلى فشله في تثبيت هدن سابقة.

ومن وجهة نظر سلطات صنعاء فشل المبعوث في وضع أسس حل النزاع، بل إنه كان منحازاً وأسيراً لضغوط أميركية وسعودية، وعلى الأرض ثمة ما يؤيد وجهة النظر هذه، فصنعاء التي كانت مسرحاً لمجزرة مدوية اهتزت لوقعتها الأممُ المتحدة بل حتى حلفاء الرياض، لم تلمس تحركاً جاداً من المبعوث الأممي، وسط تنديد واستنكار دوليين للمجزرة.

وإلى حد بعيد أسهم ولد الشيخ في تمييع المطالبة بلجنة تحقيق أممية في جريمة قاعة العزاء التي يعد ضحاياها بالمئات بين شهيد وجريح من المدنيين، وكأن الغارات السعودية لا حسيب لها ولا رقيب مع أنها سببت حرجاً شديداً لواشنطن ولندن.

وقبل وصول ولد الشيخ إلى العاصمة اليمنية تعرّض لنقد لاذع من حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، اتهمه بعدم الحياد والانحياز لصالح السعودية، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة لفت نظر مبعوثه حفاظاً على حيادية المنظمة الدولية، بما يعجّل إنهاء معاناة اليمنيين وفك الحصار وإيقاف الحرب.

وبالتزامن مع وصول المبعوث الأممي إلى صنعاء للتفاوض مع مندوبين عن المجلس السياسي الأعلى في اليمن، تمهيداً لبدء مشاورات مقبلة لم يعلن عن موعدها، كشفت مصادر أممية عن خطة الحل الشامل المقدّمة التي حملها المبعوث الأممي لوفد صنعاء، وتتضمن ورقة تفصيلية شاملة للحل السياسي والعسكري.

وبحسب المصادر الأممية فإنّ خطة الحل الشامل تتضمن تسمية نائب توافقي للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي، وأنّ يقدم النائب الحالي علي محسن الأحمر استقالته خلال 24 ساعة من توقيع الاتفاق.

كما تنصّ الخطة على تفويض هادي جميع صلاحياته لنائبه الجديد، على أنّ يُصدر النائب الجديد قراراً بتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناصف بين الموالين لهادي وحزب المؤتمر وأنصار الله برئيس توافقي خلال 30 يوماً.

وبحسب المصادر فإنّ الخطّة تؤكّد على ضرورة الاستفتاء على الدستور بعد تعديله وإجراء انتخابات رئاسية خلال سنة من الاتفاق.

ميدانياً، ومنذ انتهاء “الهدنة” واصل طيران النظام السعودي شن غاراته العدوانية على مناطق عدة في اليمن، مخلفاً أضراراً وتدميراً كبيرين في الممتلكات العامة والخاصة.

وقال مصدر محلي لوكالة سبأ اليمنية: إن “غارات طيران العدوان السعودي استهدفت مناطق الربيعة والمطار بمديرية صرواح في محافظة مأرب، ومنطقتي سامة في مديرية عنس وبني سويد في مديرية ضوران آنس بمحافظة ذمار ومديرية عسيلان بشبوة، ومنطقة آل الزماح في مديرية باقم في صعدة، ما أدى إلى أضرار وتدمير كبيرين في الممتلكات العامة والخاصة”.

وكان 6 يمنيين استشهدوا الأحد جراء غارة شنها طيران نظام بني سعود على مزرعة في مديرية باقم الحدودية بمحافظة صعدة شمال اليمن.

ورداً على العدوان السعودي على الشعب اليمني قصفت مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لمرتزقة بني سعود شمال صحراء ميدي في محافظة حجة وبمنطقة حريب نهم غرب محافظة مأرب، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من كبير منهم وتدمير بعض من آلياتهم.

في الأثناء، أكد الكاتب البريطاني روبرت فيسك ان تحالف العدوان الذي يقوده النظام السعودي على اليمن لا يستهدف المدنيين الأبرياء فحسب بل يتعمّد تدمير البنى التحتية والقطاع الزراعي بشكل منهجي، وقال، في مقال نشرته صحيفة الاندبندنت، “إن هناك مزيداً من الأدلة التي تؤكد أن السعوديين وشركاءهم في “التحالف” يستهدفون البنى التحتية والقطاع الزراعي في اليمن بشكل منهجي ستدخل البلاد في مجاعة محققة”، وأشار إلى أن الناجين من العدوان السعودي المتواصل على اليمن سيواجهون الجوع عندما تنتهي الأزمة في بلدهم وسيضطرون للاعتماد على الأغذية المستوردة التي ستأتي دون شك من مشيخات الخليج التي تقوم بقصفهم يومياً.

ولفت فيسك إلى أن طيران النظام السعودي لم يستثن حتى الحيوانات فهو يستهدف المزارع اليمنية بما تحويه من أبقار ومواش ليترك المزارعين دون أي مصدر للرزق.

وتظهر بيانات وزارة الزراعة اليمنية أن طيران العدوان السعودي استهدف نحو 357 موقعاً زراعياً في اليمن بما في ذلك المزارع بما فيها من مواش وبنى تحتية لموارد المياه ومتاجر الطعام والبنوك الزراعية والأسواق وعربات توصيل المواد الغذائية.

وكالات