مشاورات محلية-أممية لمواجهة “عمالة الأطفال”

دمشق-البعث:

مع تفاقم ظاهرة عمالة الأطفال وتجاوزها الخطوط الحمراء، وازدياد موجة النزوح، وفقدان الكثير من الأسر لمعيليها، سارعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من حراكها التدخلي لمحاولة اجتثاث الظاهرة التي من شأنها تدمير المجتمع وهذه المرة من خلال التنسيق ومراسلة منظمة العمل الدولية للتوصل إلى رؤية مستقبلية للحد من هذه الظاهرة.

ويبين معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور ركان إبراهيم لـ”البعث” الرؤية الأولية لموضوع عمالة الأطفال الذي سيتم مناقشته بجنيف، والمشاريع التي ستعمل الوزارة على إنجازها خلال خطتها السنوية وفق مراحل زمنية طويلة أو متوسطة الأمد من خلال إيجاد فرص عمل للأفراد المعيلة للأسر وتعليمهم مهن معينة وتدريبهم عليها وإعادة تأهيلهم مشروطاً أن يكون العمل مسموحاً به قانونياً وألا يكون شاقاً أو خطراً من شأنه أن يؤثر على نمو جسده.