سيناريو مفترض للشركة المشتركة الوطنية الكبرى للتصدير

دمشق-البعث:

بدأت ثمار الحراك الحكومي المتعلّق بانتشال ملف التصدير من قعر البئر تلوح على خلفية ماراثونية الاجتماعات والنقاشات حامية الوطيس بين القطب الحكومي والفعاليات الإنتاجية والتجارية والوسيطة، على قاعدة ألا تصدير من دون تصنيع وتذليل للمعوقات التي تقف بوجه التصدير، انطلاقاً من مبدأ الشراكة بين جميع القطاعات التي يرتبط عملها بالتصدير، وهذا ما كان محور توجيهات رئيس الحكومة عماد خميس نحو تذليل معوقات التصدير وتطوير عمل المرافئ والمصارف والتحفيز والدعم الحكومي لعملية التصدير من خلال استقدام البواخر والعبارات المبردة وإقامة شركة تعبئة وتغليف في الساحل السوري.

ولأن إحداث شركة أو شركات تصديرية نوعية قادرة على صناعة السياسات التصديرية وتنفيذ البرامج التسويقية والدخول إلى الأسواق غير التقليدية والمحافظة على الأخرى التقليدية سارعت وزارة التنمية الإدارية عبر وزيرها الدكتور حسان النوري لإيداع مسودة للشركة المفترضة، بحيث تكون مشتركة يشكل القطاع الخاص إطارها الأساسي مع إشراف مباشر عليها من قبل الدولة من خلال وزارة الاقتصاد وذراعها التنفيذي هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ورسالتها تنويع وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي من خلال منح وتوفير خدمات تصديرية رائدة لكافة الجهات.