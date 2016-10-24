المعلم في موسكو الجمعة القادم

المعلم في موسكو الجمعة القادم

24 / 10 / 2016 الصفحة الأولى

هذا المقال رقم : 52 من 62 من العدد 2016-10-25-15674

2016-10-25-15674

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم سيقوم بزيارة إلى موسكو يوم الجمعة القادم.
وقال غاتيلوف في تصريح للصحفيين أمس من المقرر وصول المعلم إلى موسكو وإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الـ 28 من تشرين الأول الجاري.
وكان المعلم زار موسكو مرتين خلال شهري تشرين الثاني وحزيران من العام الماضي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين سورية وروسيا وخاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة في سورية سياسياً.

سانا

Related Posts

Leave a Reply

© جريدة البعث 2016.جميع الحقوق محفوظة.
Developing by Eng.osama