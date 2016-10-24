المعلم في موسكو الجمعة القادم

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية غينادي غاتيلوف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم سيقوم بزيارة إلى موسكو يوم الجمعة القادم.

وقال غاتيلوف في تصريح للصحفيين أمس من المقرر وصول المعلم إلى موسكو وإجراء محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يوم الـ 28 من تشرين الأول الجاري.

وكان المعلم زار موسكو مرتين خلال شهري تشرين الثاني وحزيران من العام الماضي في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين سورية وروسيا وخاصة فيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة في سورية سياسياً.

سانا