بين حـلب والـموصـل .. عواصف حسم مقبلة

ببساطة تامة، فإن المعركة الدائرة اليوم على امتداد ساحات المنطقة المشتعلة، بصرف النظر عن الكلمات الكبيرة عن الثورات وحقوق الإنسان، تهدف، عند البعض، إلى إحداث تغييرات وجودية في الخريطة السياسية للمنطقة، وعند البعض الآخر إلى تغييرات جغرافية أيضاً، وبذلك فقط يمكن فهم التبرؤ الأمريكي من اتفاق لافروف – كيري الشهير، والإصرار على إفشال هدنة حلب الأخيرة، كما يمكن فهم التوقيت السياسي لمعركة مثل معركة الموصل، والجنون الجغرافي المعلن عند “سلطان بني عثمان” الجديد، والتيه العربي “الطبيعي” في مثل هذه المفاصل التاريخية.

ولأن الأمر بهذا الوضوح والخطورة في الآن ذاته، يمكن القول إن قرار الحسم في حلب، هو قرار بإعلان المعركة في وجه طرفين، هما في الحقيقة طرف واحد: الإرهاب المتمثّل بجبهة “النصرة” ومن يتبعها من جهة، وأصحاب المشاريع الجيوسياسية، في الإقليم والعالم، الذين يقفون علناً خلف هذا الإرهاب من جهة أخرى.

بهذا المعنى فإن معركة حلب مصيرية لكل المنطقة، كما هي معركة الموصل، وإن اختلفت بينهما الأهداف والغايات الحقيقية لا المعلنة، ففيما تطمح واشنطن من خلال المعركة الثانية – إخراج “داعش” من الموصل – إلى إعادة احتلال العراق كله باعتبارها صاحبة القدرة والفضل في تحريره من الإرهاب، كما إلى دفع الدواعش نحو الأراضي السورية لاستنزاف الدولة وحلفائها هناك في سياق مخطط تدميرها واحتلالها سياسياً هي الأخرى، وتبحث تركيا عن وهم جغرافي قديم، وتتوخى ممالك التخلف العربي تكريس المذهبية والفرقة هناك، تُخاض المعركة الأولى، معركة حلب، ضد هذه الطموحات التقسيمية السياسية والجغرافية القديمة والجديدة في آن واحد.

بهذا الإطار فإن رفض واشنطن، ومن في حلفها، لمشاركة مكونات شعبية وطنية في تحرير الموصل، يندرج في ذات السياق الذي دفعها لإفشال الهدنة في حلب. وبالتالي فهما، أي الرفض والإفشال، لم يكونا أمراً مستجداً أو غير متوقعاً، بل جاءا ضمن السياق “الطبيعي” لمسار حلف الحرب على المنطقة، وما يفعله “أردوغان” اليوم – وهو أحد الأطراف المفصليين في هذا العدوان – عسكرياً وإعلامياً، يتسق في جوهره، ويكمّل في الآن ذاته، مطالبة “هيلاري كلينتون” المبكرة والعلنية للإرهابيين بعدم تسليم السلاح بعد أحد مراسيم العفو المتعددة التي صدرت في سورية.

بهذا المعنى فإن قرع طبول الحرب سيستمر على كل الجبهات المفتوحة والمترابطة في الآن ذاته، فتحرير الموصل من “داعش” ليس النهاية، فذلك على أهميته وضرورته لا ينفي بأن المعركة المقبلة هناك ستكون، ويجب أن تكون، معركة تحريرها من الأمريكيين ومن الأطماع العثمانية، فيما تسير معركة حلب،

وفق كل المؤشرات والدلائل، نحو نهاية محتومة وهي عودة حلب كاملة إلى حضن الدولة السورية، وهذا قرار نهائي لا رجعة عنه. ومعالم “فشل المشروع الآخر بدأت تتضح وهزيمته باتت قريبة”، رغم التسليح النوعي الذي وصل للجماعات المسلحة في شرق حلب وضمنه صواريخ مضادة للطائرات، ورغم الضخ الإعلامي الهائل والمغلف بـ “سيلوفان” إنساني، فالإنسانية الحقة تقتضي تحرير المدنيين الرهائن في شرق حلب من أيدي الإرهاب، كما تقتضي إنقاذ المدنيين في غرب حلب من رسائل الموت اليومية التي تأتيهم من هناك، وغير ذلك ليس إلا تبرير للإرهاب وحماية للإرهابيين.

أحمد حسن