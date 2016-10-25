القوات العراقية تسيطر على قراقوش.. ونصف قضاء الحمدانية بات محرراً

سيطرت القوات العراقية المشتركة على قراقوش مركز قضاء الحمدانية شرق الموصل، كما استعادت جميع التلال بالمحور الجنوبي وصولاً إلى بوابة الشورة، وباتت المنطقة بين القيارة والشورة منطقة عسكرية مغلقة تسيطر عليها القوات المشتركة، فيما سيطرت قوات الردّ السريع عسكرياً على قريتي عين النمرود والنعمانية جنوب الموصل، وحررت الشرطة الاتحادية قرية كطبة شرق ناحية الشورة جنوب الموصل، وقرى الطهراوية وخزنة والموفقية ومخيم جنينمان في المحور الشرقي لتحرير الموصل.

وبذلك تكون القوات العراقية المشتركة قد حررت حتى الآن أكثر من نصف قضاء الحمدانية، بالتزامن مع إحكام الطوق على كرمليس المحاذية لقضاء الحمدانية في المحور الجنوبي الشرقي للموصل.

وسيطر جهاز مكافحة الإرهاب عسكرياً على مركز بعشيقة شمال شرق الموصل، في وقت تواصل فيه القوات العراقية تقدّمها باتجاه المدينة، وهي باتت على بعد نحو ثمانية كيلومترات من الجهة الشمالية لمركز المدينة.

ومنذ انطلاق عمليات استعادة السيطرة على مدينة الموصل، قبل نحو أسبوع، أعلنت القوات الأمنية العراقية المشتركة مقتل نحو ثمانمئة من إرهابيي تنظيم “داعش”.

وجاء في بيان لخلية الإعلام الحربي للقوات العراقية: “إن القوات العراقية تمكّنت منذ انطلاق معركة تحرير الموصل من قتل 772 إرهابياً والقبض على 23 آخرين وتدمير 127 سيارة مفخخة و27 مفرز هاون ومخزن كبير للأسلحة”، وأضافت: إن القوات تمكّنت من تفكيك أربعة منازل مفخخة وتفجير397 عبوة ناسفة و5 دراجات نارية وتدمير 3 أنفاق ومركز قيادة للإرهابيين و40 موقعاً دفاعياً للإرهابيين و6 مدافع مضادة للطائرات و3 سيارات دوشكا والاستيلاء على 1.5 طن من نترات الأمونيا و9 مدافع هاون و380 قذيفة هاون و61 صاروخ كاتيوشا و31 قاعدة صواريخ و3 رشاشات بي كي سي و7 قواذف أر بي جي كما تمّ العثور على معملين للتفخيخ.

وفي وقت تتّجه فيه القوات العراقية نحو استكمال تطويق الموصل، قام “داعش” بمحاولة يائسة لميل كفة الميزان لصالحه، إذ شن هجوماً عنيفاً على مدينة الرطبة غرب البلاد، بينما نفذت خلايا نائمة للتنظيم اعتداءات على قوات الأمن العراقية المتواجدة داخل المدينة، وأكدت مصادر أن الهجوم الذي لجأ فيه الإرهابيون إلى استخدام انتحاريين وعجلات مشتعلة خلّف عشرات القتلى والعديد من الجرحى في صفوف قوات الجيش والحشد العشائري وحرس الحدود العراقي، فضلاً عن مقتل 16 من عناصر التنظيم.

وأشارت مصادر عشائرية عراقية إلى أن “داعش” أحرق محطة الكهرباء والمركز الصحي في الشورة جنوب الموصل.

وفي المواقف السياسية نفت قيادة العمليات المشتركة في العراق مشاركة تركيا في تحرير الموصل بأي شكل من الأشكال، رداً على تصريحات رئيس وزراء النظام التركي بن علي يلدريم، الذي قال: “إن المدفعية التركية قصفت مواقع للإرهابيين في بعشيقة”.

إلى ذلك، أكدّ رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن مشاركة القوات التركية في عملية تحرير الموصل “إدعاء باطل” لا صحة له.

وقال العبادي، خلال لقائه نظيره السويدي ستيفان لوفان والوفد المرافق له، “نرحب بدولة السويد ونشكرها على دعمها منقطع النظير العراق في محاربته الإرهاب”. ورحّب رئيس الوزراء السويدي من بغداد “بالتقدّم العسكري لعمليات الموصل”، كاشفاً أن بلاده ستضاعف عدد مستشاريها في العراق لدعم عملية الموصل.

كما قال القيادي في قيادة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس: “إن الوجود العسكري التركي في الأراضي العراقية اعتداء على السيادة العراقية، وأكد أن “قوات الحشد على أهبة الاستعداد للمشاركة في تحرير الموصل ومهمتها تكمن في مساندة قوات الجيش العراقي والشرطة الاتحادية في التقدّم باتجاه تلعفر غرب الموصل”، وشدد على أن قوات الحشد الشعبي كانت وستبقى رهن إشارة القيادة المركزية العراقية في أي موقف تتخذه حيال الانتهاكات التركية.

وفي طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أنه من غير المقبول انتهاك سيادة الدول بدعوى محاربة الإرهاب، وقال، في مؤتمر صحفي تعليقاً على عدوان النظام التركي على العراق ودوره المزعوم في استعادة مدينة الموصل العراقية من تنظيم “داعش” الإرهابي، هذا الأمر يجب أن يكون تحت إشراف وإطلاع الحكومة العراقية المركزية حتى ينظر إليه باحترام ونحن نرفض استغلال ذريعة محاربة الإرهاب كحجة لانتهاك سيادة الدول الأخرى.

وكالات