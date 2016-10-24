فارسنا الجابري يتوّج بالمركز الأول في بطولة سهل حشيش في مصر

فارسنا الجابري يتوّج بالمركز الأول في بطولة سهل حشيش في مصر

24 / 10 / 2016 رياضة

هذا المقال رقم : 34 من 35 من العدد 2016-10-25-15674

2016-10-25-15674

توّج فارسنا مناف الجابري بالمركز الأول في بطولة سهل حشيش الدولية لقفز الحواجز في محافظة الغردقة المصرية والتي تضم جولة من جولات الدوري العربي المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في أمريكا عام 2017، ونجح الجابري بالتتويج  في كل أيام البطولة الثلاثة.
ففي اليوم الأول توّج الفارس مناف الجابري بالمركز الثالث على فئة : ( Big Tour ) بارتفاع حواجز وصل إلى (140 سم).
أما في اليوم الثاني توّج الفارس مناف الجابري بالمركز الخامس على فئة ( Medium Tour ) بارتفاع حواجز (120 – 130).
وفي ختام البطولة وجولة الجراند بريكس التي تحقق نقاط الدوري العربي والتي وصل ارتفاع الحواجز فيها إلى ( 155 سم )، وكانت عبارة عن شوطين غير متماثلين.
حصد الجابري المركز الأول، ونال لقب البطولة.
ويشارك في البطولة تسع عشرة دولة عربية وأجنبية، وهي:
( إيطاليا – ايرلندا – نيوزلاندا – انكلترا – هولندا – البرازيل – السودان – بتسوانا – نامبيا – البرتغال – سويسرا – فرنسا – النمسا – ألمانيا – ليبيا – سلوفينيا – قطر – مصر – و سورية).
مبارك للفارس مناف الجابري هذا الإنجاز الرائع الذي يؤكد أن الفروسية السورية تسير بالطريق الصحيح، ولا سيما من خلال المتابعة الدائمة للفارسة منال الأسد الرئيس الفخري للاتحاد السوري للفروسية.

متابعة – البعث

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