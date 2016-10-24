فارسنا الجابري يتوّج بالمركز الأول في بطولة سهل حشيش في مصر

توّج فارسنا مناف الجابري بالمركز الأول في بطولة سهل حشيش الدولية لقفز الحواجز في محافظة الغردقة المصرية والتي تضم جولة من جولات الدوري العربي المؤهلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في أمريكا عام 2017، ونجح الجابري بالتتويج في كل أيام البطولة الثلاثة.

ففي اليوم الأول توّج الفارس مناف الجابري بالمركز الثالث على فئة : ( Big Tour ) بارتفاع حواجز وصل إلى (140 سم).

أما في اليوم الثاني توّج الفارس مناف الجابري بالمركز الخامس على فئة ( Medium Tour ) بارتفاع حواجز (120 – 130).

وفي ختام البطولة وجولة الجراند بريكس التي تحقق نقاط الدوري العربي والتي وصل ارتفاع الحواجز فيها إلى ( 155 سم )، وكانت عبارة عن شوطين غير متماثلين.

حصد الجابري المركز الأول، ونال لقب البطولة.

ويشارك في البطولة تسع عشرة دولة عربية وأجنبية، وهي:

( إيطاليا – ايرلندا – نيوزلاندا – انكلترا – هولندا – البرازيل – السودان – بتسوانا – نامبيا – البرتغال – سويسرا – فرنسا – النمسا – ألمانيا – ليبيا – سلوفينيا – قطر – مصر – و سورية).

مبارك للفارس مناف الجابري هذا الإنجاز الرائع الذي يؤكد أن الفروسية السورية تسير بالطريق الصحيح، ولا سيما من خلال المتابعة الدائمة للفارسة منال الأسد الرئيس الفخري للاتحاد السوري للفروسية.

متابعة – البعث