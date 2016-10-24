يشيد بالتنظيم وبمشاركة 20 نادياً في ختام بطولة الأندية بالكاراتيه اللواء جمعة: الأندية قصّرت في رفع طلبات للحصول على إعانة للمشاركة!

اختتم اتحاد الكاراتيه موسمه لهذا العام بإقامة بطولة أندية الجمهورية للفئتين الأولى والثانية بمشاركة 20 نادياً من مختلف المحافظات، وهي أندية: الشرطة، وجباتا، ومصياف، وبردى، والنصر، وأمية، ومصفاة بانياس في الدرجة الأولى، وأندية العربي، وشقا، وعمال درعا، وشبيبة درعا، والطيبة، وصيدا، وجرمانا، وتل الفخار، وقنوات، وبلدية بانياس، والمجد، والاتحاد، والقرداحة في الدرجة الثانية، وسط غياب لعدد من أندية الدرجة الأولى، وذلك في الصالة الرئيسية في مدينة تشرين الرياضية في دمشق.

نتائج

حل في المركز الأول بالنسبة لأندية الدرجة الأولى نادي الشرطة، والمركز الثاني نادي جناتا من محافظة اللاذقية والمركز الثالث لنادي بردى.

بينما حل في المركز الأول لأندية الدرجة الثانية نادي القرداحة، والثاني نادي العربي، والثالث نادي عمال درعا.

عمل مؤسساتي

كعادته اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام حاضر في جميع الأنشطة، ومتابع لأدق التفاصيل، ما يساعد اتحادات الألعاب على تذليل الصعوبات إن وجدت، وفي تصريح خاص للبعث أكد اللواء جمعة أن الجانب التنظيمي للبطولة مميز جداً ما أدى لنجاح البطولة، وقد كانت مشاركة 20 نادياً حالة إيجابية مميزة لم تحدث سابقاً على مدى أكثر من خمس سنوات بسبب ظروف الأزمة، إلّا أن اتحاد الكاراتيه وبفضل اعتماده على أسلوب العمل الجماعي والمؤسساتي، وتطبيقه لرؤية استراتيجية منظمة لهذه الرياضة، ووضعه نصب عينيه الاهتمام بالأندية لأنها العصب الأساسي لهذه الرياضة أدى إلى إيجاد أرضية قوية يبني عليها المستقبل، وينجح من خلالها في الارتقاء بهذه الرياضة، وتنظيم البطولات والمشاركات المحلية والخارجية بطريقة علمية مدروسة تؤدي بالضرورة إلى نجاحها ونشرها كلعبة جماهيرية، خصوصاً بعد إقرار رياضة الكاراتيه كرياضة أولمبية اعتباراً من الأولمبياد القادم، حيث يقوم اتحاد اللعبة بالاستعدادات للمشاركة في أولمبياد اليابان عام 2020.

هبوط الأندية غير المشاركة

وأشار اللواء جمعة إلى أن الأندية التي لم تشارك في البطولة سيتم هبوطها وفق القانون إلى الدرجة الثانية، ومن المتوقع أن يلتقي بالمسؤولين في نادي الجيش لاستيضاح أسباب إيقاف هذه اللعبة في ناديهم، لأنه قرار خاطئ بكافة المقاييس، ووعد بالعمل على إعادة تفعيلها بأسرع وقت في نادٍ ضم الكثير من الأبطال لسنوات طويلة، لافتاً إلى أن بقية الأندية التي لم تشارك بحجة عدم وجود سيولة مالية لم تراسل المكتب التنفيذي لبيان أوضاعها المالية، ولو تقدمت بكتب خطية حول هذه الحالة لقام المكتب بمساعدتها على المشاركة على غرار ما قام به لنادي أمية، حيث تم التوجيه للجنة الفنية في إدلب لصرف كافة النفقات اللازمة للمشاركة وهو ما تم، واستطاع نادي أمية من المشاركة في البطولة وتحقيقه لنتائج مقبولة وفق الظروف التي يمر بها.

وختم جمعة بتوجيه الشكر لاتحاد الكاراتيه على انتهاجه أسلوب عمله المؤسساتي، واعتماده على رؤية تطويرية لهذه الرياضة التي تميزت مؤخراً على المستويين الداخلي والخارجي.

مرهف هرموش