مؤتمرا الكرامة والوثبة طالبا بالنهوض في الرياضة الحمصية

اختتم ناديا الكرامة والوثبة مؤتمرات أندية حمص بالمطالبة بالنهوض بالرياضة الحمصية، بحضور رسمي تقدمهم الرفيق إياد ظفرور رئيس مكتب الشباب في فرع الحزب بحمص، وإسماعيل حلواني، ومحمد حربة عضوا المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، ورئيس وأعضاء فرع حمص للاتحاد الرياضي، وجمهور كبير من رياضيي وأعضاء الناديين، ففي مؤتمر نادي الكرامة تركزت المداخلات على إقامة دورة رياضية سنوية باسم دورة الشهيد، ويعود ريعها لصالح أسر الشهداء عن طريق الهيئة المركزية لدعم أسر الشهداء، وافتتاح مركز طبي خاص بإصابة الملاعب، وافتتاح مركز لإعداد الكوادر الإدارية من الرياضيين الشباب، وإعادة النظر ببعض القرارات المالية التي تتعلق بسقف الراتب أو التعويض الشهري للمدربين واللاعبين وغيرها من القضايا الرياضية التي تعمل على النهوض برياضة النادي ، وأجاب رئيس النادي فيصل الدربي وأعضاء الإدارة كل باختصاصه عن كل المداخلات والتساؤلات.

وفي مؤتمر نادي الوثبة استمع الحضور الرسمي لمداخلات أعضاء النادي التي ركزت إعادة النظر بالقرارات المالية فيما يتعلق بسقف الراتب والعمل على توفر الملاعب التدريبية وإقامة دورات معلوماتية ولغة إنكليزية لكل العاملين في المجال الرياضي وزيادة عدد أيام تبرير غياب الرياضيين في المحافظة وإيجاد صيغة لمساعدة اللاعبين المميزين في الخدمة الإلزامية للاستمرار في التدريبات.

وبدوره أجاب رئيس النادي المهندس عبد الإله السباعي على المداخلات وركز على الصعوبات التي تعترض عمل النادي، وأهمها زيادة أسعار التجهيزات والأدوات الرياضية، وعدم توفر الملاعب التدريبية وتراكم ديون النادي لمؤسسة الكهرباء لعدم التزام المستثمرين بالدفع، واقترح السباعي في خطة عمل النادي على تنسيب أكبر عدد ممكن من أعضاء النادي لصفوف الحزب والاهتمام بفرق القواعد الكروية بكل الفئات وتجديد عقد التأمين الصحي الشامل لكل العاملين في النادي، والبحث عن موارد مالية إضافية بعد إجراء نقل الملكية للأراضي الخالية وغيرها من المواضيع الرياضية.

وأكد الرفيق ظفرور على الإعداد الجيد لمؤتمري الناديين وعلى ما جاء في تقريرهما، وتمنى لو كانت المداخلات أكثر عمقاً، وأشار إلى التطور الملحوظ في أندية حمص ، وطالب المؤتمرين بعدم انتظار عام كامل لطرح بعض القضايا البسيطة التي لا يتطلب حلها إلا القليل من المتابعة، وأكد على العمل المؤسساتي والابتعاد عن الفردية في العمل الرياضي، وطالب بالتركيز على البعد الاجتماعي في الرياضة التي تعمل على جمع المواطنين من أجل إيصال رسائل هامة للعالم أجمع.