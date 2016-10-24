تنطلق اليوم مباريات إياب المجموعة الثانية من الدوري التصنيفي، في جولتها الأولى، وتكتسب مباريات هذه المرحلة أهمية خاصة لأنه لا تعويض فيها، ولا يمكن للفرق أن تقبل بالحلول الوسط، وخصوصاً تلك التي تبحث عن نقطة هنا وهناك ليكون لها مقعد في الدوري الممتاز الذي ستشهده كرتنا للمرة الأولى في تاريخها.

لا شيء مضموناً في الدوري، لأن المتنافسين كثر، وإذا كانت الفرق التي احتلت الصدارة في الذهاب اطمأنت إلى مواقعها مع ابتعاد العديد من الفرق عن موقع الصدارة، فإن ذلك قد لا يكون مضموناً إن زحفت فرق الوسط، ونالت ما تتمنى، وهذا الكلام لا يتعدى النظريات التي تؤمن بمقولة كل شيء وارد في عالم كرة القدم!.

أما على أرض الواقع والمنطق فإننا لابد أن نبارك لفرق: تشرين، والوثبة، والطليعة، والفتوة التي حجزت مقاعدها مع نهاية الذهاب لتكون أول الفرق المتأهلة إلى الدوري الممتاز، لذلك ستبقى مساحة التنافس ضئيلة على المقعد الخامس الذي يتنافس عليه فريقا الجزيرة والحرفيين القادم من حلب.

المهم في الموضوع أننا لابد من رفع قبعاتنا تحية وتقديراً للفرق التي عانت من ضيق ذات اليد، فتكبدت المشاق والعوز والفقر والهموم، وشاركت لتكسب الدوري نجاحاً، ولتسهم في عملية تصنيف الأندية إسهاماً جيداً، ليأخذ الدوري الجديد شرعية عبر دوري تصنيفي منتظم لا غائب فيه ولا معتذر، ومن هذه الأندية الجزيرة القادم من أعلى البلاد ومن جزيرتها الغنّاء الخضراء، ومنها فريق حرفيي حلب الذي تخلى عنه أهل القربى، ولولا الساعات الأخيرة الحاسمة قبل انطلاق الدوري لما استطاع فيها النادي المشاركة!.

الإياب سينطلق اليوم، ونجاحه مرهون بدعم متميز من اتحاد كرة القدم والقيادة الرياضية، فالفرق تشتكي النفقات، وما في اليد حيلة، فهل صدرت المبادرات الكريمة ليتابع الدوري ألقه ونجاحه؟!.