دورة تأهيل وصقل فرعية لحكام الشطرنج

ضمن خطته للعام الحالي أقام الاتحاد السوري للشطرنج دورة تأهيل وصقل فرعية للحكام بالتعاون مع اللجنة التنفيذية في السويداء بمشاركة 14 متدرباً على مدى ستة أيام في الصالة الرياضية في السويداء بإشراف عضو اتحاد الشطرنج إحسان كنعان.

عضو اتحاد الشطرنج والحكم الدولي علي الخطيب، أشار في تصريح “للبعث” أن الدورة تضمنت مواد قانون الشطرنج وكافة المستجدات والتعديلات الطارئة عليه بالإضافة إلى تعريف تفصيلي بنظام الدوري الكامل ونظام الدوري وفق الطريقة السويسرية، وذلك بمحاضرات نظرية وتطبيقات عملية.

وختم الخطيب بشكر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام على دعمه للعبة الشطرنج واللجنة الفنية في السويداء على حسن استضافتها لفعاليات الاتحاد، وكل ما من شأنه تطوير اللعبة، مبيناً أن الحكم الدولي طارق حامد شاركه في إعطاء المحاضرات للمتدربين.

متابعة- البعث