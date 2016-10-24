دورة تأهيل وصقل فرعية لحكام الشطرنج

دورة تأهيل وصقل فرعية لحكام الشطرنج

24 / 10 / 2016 رياضة

هذا المقال رقم : 30 من 35 من العدد 2016-10-25-15674

2016-10-25-15674

ضمن خطته للعام الحالي أقام الاتحاد السوري للشطرنج دورة تأهيل وصقل فرعية للحكام بالتعاون مع اللجنة التنفيذية في السويداء بمشاركة 14 متدرباً على مدى ستة أيام في الصالة الرياضية في السويداء بإشراف عضو اتحاد الشطرنج إحسان كنعان.
عضو اتحاد الشطرنج والحكم الدولي علي الخطيب، أشار في تصريح “للبعث” أن الدورة تضمنت مواد قانون الشطرنج وكافة المستجدات والتعديلات الطارئة عليه بالإضافة إلى تعريف تفصيلي بنظام الدوري الكامل ونظام الدوري وفق الطريقة السويسرية، وذلك بمحاضرات نظرية وتطبيقات عملية.
وختم الخطيب بشكر المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام على دعمه للعبة الشطرنج واللجنة الفنية في السويداء على حسن استضافتها لفعاليات الاتحاد، وكل ما من  شأنه تطوير اللعبة، مبيناً أن الحكم الدولي طارق حامد شاركه في إعطاء المحاضرات للمتدربين.
متابعة- البعث

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