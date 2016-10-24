مع نهاية مرحلة الذهاب من الدوري التصنيفي في مجموعتيه الأولى والثانية انطلق كأس التحدي في مجموعتيه أيضاً وسيستمر حوالي الأسبوعين ستلعب فيه الفرق الستة المصنفة الأولى فيما بينها عبر نظام المجموعتين وصولاً إلى المباراة النهائية.

والبطولة تشكل (بروفة) لهذه الفرق لتختبر جاهزيتها وجاهزية لاعبيها، وليعرف المدربون أين وصلوا في استعدادهم وتحضيرهم، وماذا ينقصهم؟

فالمباريات هذه تكشف الكثير من الثغرات والعيوب التي لا تظهرها التمارين، كما أنها تكشف نسبة الانسجام التي وصلت إليها الفرق.

ولا شك أنها تمنح فرصة للاعبي الاحتياط ليقدموا أنفسهم بشكل جيد ليكونوا الورقة الرابحة بيد المدرب.

بكل الأحوال فإن كأس التحدي بطولة مفيدة رغم أنها ودية وغير رسمية، الجولة الأولى التي أقيمت السبت أعلنت عن فوز الوحدة على المحافظة 3/1 وتعادل الجيش مع الشرطة 1/1 ومن البديهي أن النتائج المحققة ليست ذات أهمية بقدر الفوائد التي ستجنيها الفرق من المباريات سواء من فاز أو خسر أو تعادل، فالنتيجة هنا وإن كانت مفرحة للفائز وجمهوره إلا أن هناك أموراً كثيرة أهم بكثير، لأن البطولة هذه هي جزء من مرحلة تحضير واستعداد لتكون الفرق في جاهزية تامة للاستحقاق المحلي الأهم وهو الدوري الممتاز، ولما بعده من استحقاقات آسيوية وعربية لفريقي الجيش والوحدة.

من الملاحظات التي نوردها على البطولة أنها غير عادلة في جدولها، فالمحافظة والشرطة سيكونان مضغوطين، فيلعبان مباراتيهما يومي السبت والاثنين، على حين فإن باقي الفرق ستلعب على المرتاح وضمن أوراق مكشوفة ودون أي إرهاق، ولو أن اتحاد الكرة وضع مباريات الاثنين يوم الثلاثاء لكان أعدل وأفضل، ونأمل ألا تكون الجداول قد وضعت لتخدم فرقاً على حساب أخرى، وهي مجرد زلة قلم لا غير.

محمد النجار