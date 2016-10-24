مؤتمر النادي العربي هموم وغيوم

في مؤتمر النادي العربي طالب الحضور بالدعم المادي، والبحث عن استثمارات جديده، وإيجاد ملعب معشب صناعي، وتأمين حصص تدريبية كافية لسيدات كرة القدم، وتكليف مدرب لطائرة السيدات وألعاب القوى، شكت من قلة المال أثناء مشاركتها في بطولة تصنيف الأندية، وفي ردوده على المداخلات طلب إبراهيم أبا زيد عضو المكتب التنفيذي البحث عن المستثمرين والداعمين والاهتمام بالرياضة الأنثوية التي يمكن أن تقفز إلى الواجهة المحلية، وأضاف: ستتم زيادة مخصصات الأندية المركزية من إعانات المكتب التنفيذي، وهناك مقترح لزيادة رسوم تثبيت العضوية بالأندية الرياضية، وكان هيثم الشومري رئيس التنفيذية، قد أشاد بجهود إدارة النادي التي نجحت في تأمين استثمار الطابق الأرضي من المنشأة القابعة جانب الصالة الرياضية لصالح فرع الهلال الأحمر، مبدياً استعداده لتأمين مدرب لسيدات الكره الطائرة.

تعقيب المحرر: عندما يغيب 15 رئيس لجنة فنية عن حضور مؤتمر النادي المركزي، يدل ذلك على خلل بالعمل الرياضي، ومغادرة ثلثي الأعضاء قبل نهاية المؤتمر نتيجة اللامبالاة والهموم كانت في مداخلاتٍ جميعها مطلبية، والغيوم من استثمارات جديدة وإعاناتٍ من المكتب التنفيذي.

السويداء – زياد عامر