واقع الكرة الطائرة “أليم” .. وغياب مستمر للمنتخبات الوطنية خارجياً.. وابتعاد الأندية محلياً.. واتحاد اللعبة يتحمل المسؤولية كاملة..

لا يختلف اثنان على أن وضع لعبة كرة الطائرة لا يسرّ، حيث شهدت تراجعاً رهيباً خلال العقد الماضي من الزمن، فلا وجود لأي منتخب سواء للرجال أم السيدات أو حتى الفئات العمرية الصغيرة من (شباب-شابات –ناشئين وناشئات) ما يجعلنا نتساءل..أين هم القائمون على اللعبة..؟

ولدى البحث والتقصي وجدنا أن اتحاد كرة الطائرة هو المعني الأول والأخير بتدهور اللعبة، وجعلها تعاني من الموت البطيء الذي أودى بها إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عشر سنوات وربما أكثر.

محبو اللعبة تفاءلوا خيراً بالاتحاد الجديد خاصة بعد أن ترك رئيس الاتحاد السابق “الجمل بما حمل” وهرب تاركاً الاتحاد واللعبة تغرق بهمومها (بشبر مي)، وزاد تفاؤلهم وهم يرون أن الاتحاد الجديد “جل” عناصره من أبناء اللعبة، لكنهم لم يستطيعوا أن (يحسنوا ويطوروا اللعبة) فكثرت الخلافات بين الأعضاء، ما أدى إلى استقالة أمين السر السابق منذ نحو عام وحتى الآن لم يُكلف أحد بأمانة السر بشكل رسمي..

أندية غائبة

الأمر الآخر الذي أثر على تراجع اللعبة عدم اهتمام الأندية الكبيرة بها بل وصل الأمر لنسيانها من قائمة الألعاب وحتى إن اضطر الأمر إلى إلغائها، والأمثلة كثيرة على ذلك وآخرها ما حصل ببطولة الدوري العام (الدور النهائي) حيث تغيبت أندية عريقة باللعبة عن المشاركة بالدوري وأهمها الجيش (بطل الدوري السابق) الذي ألغى اللعبة إضافة لتشرين (أحد أهم معاقل كرة الطائرة السورية والساحلية على وجه التحديد) والنضال ويبرود والثعلة وغيرها من الأندية، فبقيت اللعبة تصارع بأندية الريف التي لا تملك أدنى أدوات ممارستها لمواكبة تطورها وأهمها المال والمكان المناسب لمزاولة التدريب (الصالة)..

‏كما أخذت اللعبة تغيب عن أندية كنا نعتبرها سابقاً من الأندية المتقدمة والمتفوقة بهذه اللعبة واليوم بتنا نشهد غيابها التام عن الصالات ومن الجنسين مثلاً قبل العام 2000 كانت محافظة حمص من المحافظات التي تستقطب أكبر عدد من اللاعبات على مستوى الجمهورية/ نادي محردة/ وبعد ذلك اقتصرت مشاركاتها على البطولات المدرسية، وكذلك الأمر في محافظة القنيطرة، حيث كان نادي النصر من الأندية المجتهدة وظل لفترة طويلة ليست بعيدة بالدرجة الأولى، وفي درعا ظل الشعلة ولفترة طويلة في عداد الأندية الكبيرة، وفجأة انقطعت أخباره ليعود مرة ثانية قبل الأزمة متسلحاً بلاعبين من الصف الأول، وكانت عودته لا بجهود النادي وفرع الاتحاد الرياضي العام في المحافظة، وإنما كانت نتيجة جهود فردية لبعض المحبين لهذه اللعبة، أما عن ريف دمشق ما تزال هناك أندية ملتزمة ومحبة لهذه اللعبة إن كان ذلك في نادي دير عطية أو يبرود، على الرغم من الضائقة المالية التي عصفت بهذه الأندية، مازالا مستمرين بنشاطهما، “وللأسف” إذا كان المكتب التنفيذي ينتظر أن تحقق كرة الطائرة قفزة نوعية فإنه سينتظر كثيراً لأن المئات من اللاعبين واللاعبات في اللعبة وكذلك العشرات من الفرق والأندية انتظروه لتغيير قراره، ولكنه لن يفعل.

مشاركات خجولة

وإذا ما عادت بنا الذاكرة للوراء قليلاً لوجدنا أنه ورغم مضي ما يقارب 15 عاماً على انتهاء آخر دورة شاركنا فيها، وهي دورة التضامن الإسلامي التي استضافتها السعودية في عام 2002 ومني بها منتخبنا الوطني باللعبة خسارات بالجملة وجاء ترتيبه بالمركز السابع، ومن حينها بقيت آثار الصدمة علينا، ولم يتم التوقف عندها بهدف دراسة أسباب الخسارة آنذاك من قبل الاتحاد السابق والقائمين على اللعبة، وهو ما اتضح بعدها من خلال مشاركة ناديي الشرطة والجيش في بطولة الأندية العربية بفئة الرجال التي أقيمت في العاصمة دمشق عام 2005 حيث تكرر المشهد ومني الفريقان بالخسارة ولم يقدما المستوى المطلوب، وبالتالي فإن الفوز الذي حققه منتخبنا في دورة دول الجوار التي جمعت/ سورية ولبنان والعراق وفلسطين/ على العراق وفلسطين لم يزد من رصيد طائرتنا عربياً ودولياً وظل رصيدها لا شيء “للأسف”، وهذا لن نعتبره المعيار الحقيقي للمستوى الذي ظهرت عليه طائرتنا، لكن مع الاستمرار الرهيب بتدهور اللعبة وفي قادم الأيام وبظل عدم استقرار اللعبة محلياً وخارجياً فلن يبقى في المستقبل أي لاعب يمارس اللعبة، خاصة وأنه من 2005 لم نشارك بأي بطولة دولية، ولا نعلم إن كان الاتحاد الرياضي العام غافلاً عما يجري في الكرة الطائرة ويقف متفرجاً أو أنه يعلم ولكنه لا يريد أن يتدخل كي لا نعتبره شريكاً، كون اهتمامه كما يبدو ينصب على الألعاب الأخرى التي تجلب له الشهرة ..!!

حلول

ويجمع المراقبون على أن أي ارتقاء بالمستوى الفني والإداري وتحسين الأداء باللعبة يحتاج إلى تضافر الجهود في اتحاد كرة الطائرة، الذي عليه تفعيل العمل بالمراكز التدريبية الموجودة في كافة المحافظات، والطلب من إدارات الأندية الاهتمام باللعبة عن طريق تقديم الدعم المادي والمعنوي والإداري، وأيضاً افتتاح تجمعات للمنتخبات الوطنية للناشئين والشباب والناشئات لأنهم الأوفر حظاً لبناء مستقبل زاهر لهذه اللعبة، والعمل لإقامة بطولات محلية والمشاركة في البطولات الإقليمية مع الدول المجاورة والأكثر تعاوناً على الصعيد الرياضي.

كلمة أخيرة

إن الوصول إلى المستوى الفني الجيد القادر على المنافسة وتحقيق النتائج يتطلب بالإضافة لاتخاذ الخطوات السابقة، أن يبذل القائمون على اللعبة قصارى جهدهم لإقناع القيادة الرياضية بأهمية دعم كرة الطائرة بعد تقديم اللاعبين المميزين أصحاب الكفاءات العالية والخبرات الكبيرة، ويجب ألا ننكر دور الأندية واللجان الفنية الفرعية، فهو لا يقل أهمية عن عمل الاتحاد بل إنه مكمل له، ومن ثم يأتي دور الاتحاد في الآخر بصقل هذه المواهب وتشكيل منتخبات وطنية في المستوى العالي، وإن تحقق ذلك يكون الاتحاد قد أكمل الدور المنوط به.

عماد درويش