استقالة مدرب الجهاد!!

شعرت إدارة نادي الجهاد الرياضي بأن صورتها باهتة في الدوري التصنيفي، وأن ترتيبها على سلم الدرجات باهت، وأن حظوظها في البقاء بين الكبار على كف عفريت إن لم تنتفض الهمم وكل النفوس، فكانت أولى الخطوات استقالة المدرب الكابتن بيرج سركسيان، وتكليف المساعد حسن جاجان بقيادة تمارين الأيام القادمة ريثما تثمر الاجتماعات المكثفة اليومية عن نتيجة وحلول تنقذ الموقف الصعب لمجلس الإدارة، فبعض الخبرات الرياضية وطواعية تواصلت مع إدارة النادي لعرض خدماتها وخبراتها ووضعها تحت التصرف، لأن الجميع معني بالحال والأحوال اليائسة والبائسة لفريق رجال الجهاد، وعلى رأس تلك الخبرات فؤاد القس، وجورج خزوم اللذان أكدا على تسخير كل ما يملكان من جهد، واجتهاد، وذاكرة الخبرات المتراكمة لخدمة ناديهم، الكل يصف الصورة بالقاتمة، والموقف بالصعب، والمشهد بالمعقّد في رحلة التصنيف، فجمع أربع نقاط من مجموع 21 نقطة لحصة الذهاب من الدوري التصنيفي غير كاف للحفاظ على الوجود بين فرق الكبار، ومع ذلك القس وخزوم على وجه الخصوص زرعا الهمم، وبثّا المعنويات في النفوس للتحلي بالثقة والتفاؤل، وتناسي الماضي وخيباته، والتفكير بالقادم، وجني خيراته، وقد ناشدا كل المحبين والرياضيين العاشقين لنادي الجهاد بالالتفاف حول فريق الرجال في رحلة الأيام القادمة، ليكون النصر هو الهدف، وليتحقق حلم البقاء، وإعادة النادي إلى الواجهة مع الكبار!!.

القامشلي- عبد العظيم العبد الله