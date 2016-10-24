وزيارة مفاجئة لرئيس الاتحاد الرياضي لنادي الجهاد!!

توقعت جماهير نادي الجهاد الرياضي من القيادة الرياضية بدمشق اتخاذ إجراءات صارمة بحق مجلس الإدارة، والوقوف مطولاً عند هفواتها التي لا تصدر حتى من هواة الرياضة، والتي أساءت لأمانة العمل بأخطاء مقصودة وغير مقصودة، لكنها تدخل في قائمة الأخطاء الكبيرة، وجميع تلك الأخطاء برسم الجماهير وصلت للقيادة من خلال منبرنا هذا، أما المفاجأة غير السارة للجماهير، والهدية العظمى لمجلس الإدارة فكانت بزيارة رئيس الاتحاد الرياضي العام إلى مقر بعثة النادي، والاطمئنان على حالهم، ومناقشة وضع النادي، هذه المواقف ليست بجديدة على القيادة الرياضية تجاه أندية الوطن، ومنهم نادي الجهاد الذي يحظى بمكانة طيبة ومرموقة عند أهل الرياضة، وقدم اللواء جمعة باقات الشكر والامتنان لنادي الجهاد ومن يرافقه، والاستغراب بأن مجلس الإدارة اعتبر ذلك انتصاراً وإنجازاً رغم نكساته وانتكاساته، وتناست إدارة النادي كل جنون الأخطاء التي وقعت فيها، وهي بكامل قواها العقلية والجسدية، وكانت السبب المباشر في وصول نادي الجهاد إلى القاع بدرجة التميز والامتياز!!.

نتمنى أن تؤدي هذه المتابعة المسؤولة من رئيس الاتحاد الرياضي لإيجاد حلول لمشكلات إدارة النادي، وتقديم الدعم اللازم للارتقاء برياضة أهم أندية شرق سورية.

القامشلي- البعث