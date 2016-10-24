كي لا تكون داعشياً

عبد الكريم النّاعم

لنتوقّف منذ البداية عند أنّ التُهمة بالدّاعشية أصبحت تحمل إهانة الدّلالة، بعد أن كان يُشتغَل عليها لتكون عنوان قيام دولة، لم تدم إلاّ سنتين، رغم كلّ الدّعم المالي السعودي الخليجي، والتسليح الغربي الصهيوني، وهذه شهادة لا لبس فيها على عظمة الدّور الذي لعبه مقاتلو هذه الأرض، أعني أهلها وكلّ مَن وقف إلى جانبهم يحمل السلاح، ويؤازر، ويُساند.

أنا آخذ الدّاعشية التي تعني إلغاء كلّ ماهو آخر، منذ بدء الخليقة حتى الآن، فهي، في رؤيتها، الحقيقة المطلَقة، التي لايأتيها الباطل لا من بين أيديها ولا من خلفها، وهذا يعني جوهريّا شطب كلّ ما أنتجته البشريّة فوق ظهر هذا الكوكب، منذ أقدم أثر ناطق، معبِّر، وحتى ترث داعش الأرض ومَن عليها!.

ثمّة مَن يتوهّم أنّه من المكافحين ضدّ داعش والدّاعشية بمجرّد أن يستنكرها، ويرفضها، أو يكتب تعليقا مضادّا هنا، أو إشارة رافضة هناك، ولكنْ.. ثمّة خطر حقيقيّ كامن، خفيّ، مايكاد يلمحه إلاّ الذين أوتوا بصراً وبصيرة من حديد، وهو أنّ هناك، نكاية بالدّين، أيّ دين كان، فإنّه يتّخذ موقفاً مدهشاً، مُلغياً أساساً يجب ألاّ يُنسى تحت أيّ ظرف، لأنّك بمجرّد رفضك ما يخالفك، بموقف متشدّد إلغائي، فإنّك تُحيل نفسك إلى خانة داعش، وهذا الكلام يشمل المواقف الفكريّة المتشدّدة، أو قاصرة الرؤيا، سواء أكانت مصنَّفة كوحي سماويّ، أو كإبداع أرضيّ، وذلك لأنّ العقائد، كلّ العقائد لم تستطع أن تُجيب على كلّ تساؤلات الإنسان، وما هو عندك مقدّس، قد لاتكون له شيء من القداسة عند آخرين، وهذا هو دأب البشرية منذ أن عرفنا تاريخها، وهذا يستحضر آليّا قولة الإمام الشافعيّ رحمه الله: “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب”، تلك هي حالة المفكّرين الأفذاذ، الذين لايشطبون الآخرين بجرّة قلم، وبممحاة نزوة.

إنّ ماسبق يفتح صفحة كيف نتعايش على أرض هذا الوطن؟ ولعلّنا نُضطرّ لتكرار بعض ماقلناه من قبل، ولذا تظلّ المقولة الذهبيّة، مقولة مانسمّيه عصر النّهضة: “الدّين للّه والوطن للجميع” هي الشعار الذي لايبلى، ولأنّ الله خلَقَنا شعوباً وقبائل لنتعارف، فلا بدّ من أن تكون “الوطنيّة” هي هويّة الجميع، اختر الطريق الذي ترى أنّه يوصلك إلى السماء، شريطة ألاّ تكون داعشياً في تديّنك، وشريطة أن لاتخلّ بواجبات الوطنيّة الحقّة، فهي هويّتنا في هذه الأرض، وأفضلُنا مَن يقدّم خدمة أكبر لمصلحة البلاد والعباد.

فيامَن تأسفون، أو تنعون لفظة، أو تسمية عند الآخر، وترفضونه على أساسها، أو تسفّهونه.. تفقّدوا أنفسكم، فأنتم تحملون متلازمة داعش، ولكنْ مِن موقع يتوهّم أنّه ضدّ داعش، فلنتبصّر قليلا.