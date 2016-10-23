وقفتان في دمشق ومدريد تنديداً بالحرب الإرهابية على سورية

نفذ عدد من طلاب جامعة دمشق ومعهد التربية الخاصة للمكفوفين وجمعيات أهلية لرعاية المكفوفين وبعض المتطوّعين وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بدمشق، أمس، تنديداً بالحرب الإرهابية التي تشن على سورية وما تقوم به التنظيمات الإرهابية وداعموها من جرائم.

ورفع المشاركون بالاحتجاج العلم الوطني ورددوا عبارات وهتافات تندد بالإرهاب وداعميه.

وتؤكد على وقوف الشعب السوري بكل فئاته مع الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات ليعيد الأمن والاستقرار إلى ربوع سورية.

وفي تصريح بيّن الطالب الجامعي بهاء عباسي أن الوقفة تهدف للمطالبة بوقف الحرب الإرهابية على سورية، ولفت الانتباه إلى زيادة أعداد المدنيين المتضررين جراء الحرب الظالمة التي تشن على وطننا منذ أكثر من خمس سنوات.

ولفتت رئيسة لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة دمشق رولا محمد إلى أن المشاركين بالوقفة جاؤوا للمطالبة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتأكيد على السيادة الوطنية السورية والتنديد بجرائم الإرهاب وداعميه.

وبينت الطالبة الجامعية فاطمة الحسن أن المشاركة في هذه الوقفة تأتي للمطالبة بالعمل على إيقاف الحرب العدوانية على سورية وعودة السلام والأمان إلى بلد الحضارة والإنسانية، فيما دعا عبد الرحمن المبيض الطالب في معهد التربية الخاصة للمكفوفين إلى محاسبة ومقاضاة الإرهابيين وداعميهم خاصة أنهم يرتكبون يومياً مجازر بحق الأطفال والنساء والمسنين.

وأشارت ميساء السقا رئيسة مجلس إدارة جمعية الوئام السورية للنساء الكفيفات إلى أن مشاركة الجمعية في الوقفة تأتي تأكيداً منها على التشاركية في مسؤولية الحفاظ على الوطن وأبنائه، وتجنيبهم الإعاقات الناتجة عن انتهاكات وجرائم التنظيمات الإرهابية المتتالية.

وفي مدريد، نظّمت الجبهة الأوروبية للتضامن مع سورية وقفة أمام السفارة الأمريكية دعماً لسورية في حربها ضد الإرهاب، وتنديداً بجرائم التنظيمات التكفيرية المدعومة من الولايات المتحدة وحلفائها من أنظمة رجعية في المنطقة كالسعودية وقطر وتركيا.

وحذر مسؤول الجبهة كارلوس باز من الدور التخريبي المنظم الذي تمارسه الإدارة الأمريكية في سورية بلد السلام والحضارة، مبيناً أن هذه الإدارة عملت على استجلاب المرتزقة الإرهابيين من كل أنحاء العالم واستخدامهم لتدمير الدولة السورية ومؤسساتها مدعومين بالمال الخليجي وآلاف وسائل الإعلام الغربية والعربية المأجورة لتنفيذ مخططاتها العدوانية.

وأعرب العضو المؤسس في الجبهة جورج رومان عن أسفه لوقوف حكومة بلاده مع الولايات المتحدة ضد سورية واستخدام الإعلام الإسباني وسيلة لتزييف الحقائق والأحداث وتضليل الرأي العام الإسباني تجاه الأزمة في سورية.

وأشار عضو الجبهة ميجيول ساردينيرو إلى التاريخ الطويل من الإجرام المرتكب من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة في أفغانستان وليبيا وصولاً إلى الحرب القذرة التي تدعمها إدارة الرئيس باراك أوباما ضد سورية من خلال دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية ولاسيما تلك التي تسميها “معارضة معتدلة”، وأكد أن السيد الرئيس بشار الأسد هو الضمان الوحيد لوحدة وسيادة واستقلال سورية، داعياً الشعب الإسباني للوقوف إلى جانب الشعب والقيادة في سورية في مواجهة الإرهاب وداعميه.

ولفتت المشاركة في الوقفة ميليسا ريوز إلى أن الولايات المتحدة هي سبب المشاكل والإرهاب وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم وخاصة في سورية، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب السوري في معركته للحفاظ على سيادة سورية واستقلالها.

وكانت الجبهة أدانت بشدة في بيان لها قبل نحو شهر العدوان الذي شنته طائرات “التحالف” الأمريكي على موقع للجيش العربي السوري في دير الزور، واصفة إياه بـ “العمل الخالي من الضمير والأخلاق والإنسانية”.

سانا