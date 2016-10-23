خميس يلتقي أعضاء مجلس الشعب عن محافظة إدلب: مـجمـوعـة عـمـل لـمـعـالـجـة مشاكل عمال وطلاب المحافظة

استمراراً لترسيخ مبدأ التكامل ورفع مستوى التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والوقوف على مجمل التحديات التي تواجه القطاعين الخدمي والتنموي في المحافظات التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أعضاء مجلس الشعب عن محافظة إدلب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء عزم الحكومة على المضي بمحاربة الإرهاب حتى عودة الأمان إلى كامل التراب الوطني، مجدداً الحرص على تقديم كل أشكال الدعم للمواطنين المهجرين جراء الأعمال التي ترتكبها المجموعات الإرهابية في عدد من المحافظات، منوّهاً بالدور الفاعل لأعضاء مجلس الشعب في تسليط الضوء على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات الخدمية.

وتناول اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بتبسيط الإجراءات الخاصة برواتب موظفي المحافظة، وتأمين مقر مؤقت مناسب لمركز المحافظة في مدينة حماة بدلاً من المقر الحالي، وزيادة مخصصات أهالي إدلب المقيمين في حماة من مادة المازوت، إضافة إلى العدالة في توزيع السلل الغذائية، وزيادة عدد مراكز الإيواء ورفع مستوى الخدمات المقدّمة فيها، إضافة إلى إمكانية إعادة النظر بإجراءات الوكالات القانونية وخاصة في الحالات الإنسانية بشكل يصون حقوق المواطنين.

وتمّ خلال الاجتماع تشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء والاتحاد العام لنقابات العمال لمعالجة مشاكل عمال محافظة إدلب، إضافة إلى التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتربية للتعرف على مشاكل طلاب المحافظة ووضع الحلول المناسبة لها.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.

سانا