الجيش يـسيطر علـى كتيبـة الـدفـاع الـجـوي فـي ريف حـلـب ويحقق تقدمـاً جديداً في مزارع خـان الشـيح في ريف دمـشـق

سجلت وحدات من قواتنا المسلحة أمس إنجازاً جديداً خلال عملياتها المستمرة على الإرهاب التكفيري في حلب واستعادت السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي في الريف الجنوبي الغربي بعد القضاء على مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “جيش الفتح” كانت تسللت إليها في وقت سابق. وفيما حققت وحدات أخرى تقدماً جديداً في ريف دمشق الجنوبي الغربي وسيطرت على مجموعة مزارع في محيط بلدتي خان الشيح وزاكية، سقط عشرات القتلى بين صفوف إرهابيي “داعش” خلال عمليات نوعية لوحدات من الجيش على أوكارهم ومحاور تحركهم في دير الزور. في وقت دمر سلاحا الجو والمدفعية تجمعات وتحصينات لإرهابيي ما يسمى جيش النصر وجيش العزة وأجناد الشام وجبهة النصرة وجيش الفتح في ريفي حماة وإدلب، وتم القضاء على مجموعات إرهابية بكامل أفرادها أثناء قيامها بعمليات تحصين في درعا البلد.

في السياسة أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده وإسبانيا ونيوزيلاندا ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول مقاربات حل الأزمة في سورية وخاصة فيما يخص الجانب الإنساني. في حين أقر وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بـاحترافية ومهنية القوات الجوية الروسية في عملياتها في الأجواء السورية، مؤكداً أن الباب يبقى دائماً مفتوحاً أمام روسيا لمزيد من التعاون فيما يخص العمليات في سورية.

وفي التفاصيل، نفذت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة عملية اتسمت بالسرعة والدقة في التنفيذ واستخدام وسائط نارية متنوعة انتهت باستعادة السيطرة على كتيبة الدفاع الجوي جنوب غرب الكليات العسكرية إلى الجنوب الغربي من مدينة حلب، وقام عناصر الهندسة بتمشيط المنطقة وتفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل عدد منهم وفرار آخرين.

وفي الريف الجنوبي والغربي تأكد تدمير معسكرات تدريب ومقرات وعدة آليات ومقتل وإصابة عدد من أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية خلال عمليات مكثفة لوحدات من الجيش على تجمعاتهم في قرى العيس ومعراتا والخالدية وغرب بلدة خناصر وحي الراشدين 5.

وفي دير الزور وريفها نفذت وحدات من الجيش مدعومة بسلاح الجو عمليات مكثفة على أوكار وتجمعات وطرق إمداد لإرهابيي تنظيم داعش في محيط البانوراما وجبل الثردة وقرية الجفرة وشرق مطار دير الزور العسكري، وأسفرت العمليات عن سقوط أكثر من 50 قتيلاً بين صفوف التنظيم الإرهابي وتدمير 6 عربات بعضها مزود برشاشات ثقيلة.

وفي ريف دمشق خاضت وحدات من الجيش ومجموعات الدفاع الشعبية اشتباكات عنيفة مع إرهابيي جبهة النصرة والمجموعات المنضوية تحت زعامته في الريف الجنوبي الغربي واستعادت السيطرة على مجموعة من المزارع شمال غرب بلدة خان الشيح وجنوب غرب بلدة زاكية، وتم القضاء على العديد من الإرهابيين خلال السيطرة على المزارع وفرار من تبقى منهم بعد تدمير آخر تحصيناتهم.

وفي ريف حمص نفذت وحدات الجيش العاملة في منطقة تدمر عمليات مكثفة على محاور تحرك تنظيم داعش في محيط حقل شاعر النفطي وقرية أم شرشوح وتل أبو السناسل وشمالي الغجر شرق مدينة حمص، وأسفرت العمليات عن تدمير آليات وتجمعات للتنظيم التكفيري وسقوط العديد من القتلى والمصابين بين صفوف إرهابييه.

كما قضى الطيران الحربي السوري في ضربات مكثفة على إرهابيين من تنظيم داعش ودمر لهم تحصينات وآليات مزودة برشاشات متوسطة وثقيلة في محيط حقل شاعر للغاز، ودمر تجمعات وآليات بعضها مزود برشاشات متنوعة لإرهابيي جبهة النصرة في قريتي العامرية وتل دهب ومدينة الرستن بالريف الشمالي.

وفي ريف حماة سقط عدد كبير من إرهابيي ما يسمى جيش النصر وجيش العزة وأجناد الشام وجبهة النصرة قتلى خلال ضربات لسلاح الجو والمدفعية على تجمعاتهم في الريف الشمالي، وتركزت الضربات على تجمعات التنظيمات الإرهابية في صوران وطيبة الإمام وكفر زيتا واللطامنة وأسفرت عن تدمير عدة مرابض هاون وآليات مزودة برشاشات.

ودك الطيران الحربي مقرات وأوكاراً ودبابات وآليات مزودة برشاشات للتنظيمات الإرهابية في خربة معرين ومورك وجنوبها وصوران ولحايا واللطامنة وطيبة الإمام وتل المنطار والمصاصنة والسمان، وأسفرت الضربات الجوية عن القضاء على عدد من الإرهابيين من بينهم القيادي في تنظيم جبهة النصرة الإرهابي أحمد عبد الرزاق الحنش و7 آخرون في صوران والإرهابي خالد عبد الرزاق الفارس في لحايا.

وفي ريف إدلب أدت غارات الطيران الحربي على تحصينات وتجمعات التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت مسمى إرهابيي جيش الفتح في خان شيخون ومحيط كنصفرة في منطقة أريحا إلى تدمير معسكرات تدريب ومقرات وعدة آليات ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين.

وفي ريف اللاذقية الشمالي نفذ الطيران الحربي غارات مكثفة على أماكن انتشار وتحصينات التنظيمات الإرهابية في جبل كنزو وقرى تردين وكفر سندو وكنده ومرعند وقرفوص وأسفرت الغارات عن تدمير مقرات ومرابض هاون ومدفعية ودشم ومقتل وإصابة أعداد من الإرهابيين.

وفي درعا وريفها نفذت وحدة من الجيش رمايات نارية على تجمعات ونقاط تحصن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط في منطقة درعا البلد. فإلى الشرق من ساحة بصرى بمخيم النازحين دمرت وحدة من الجيش وكراً كانت تتحصن فيه مجموعة إرهابية برمايات نارية دقيقة على نقطة محصنة لهم وتم إيقاع أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل وجريح كانت تقوم بأعمال تخريب في حي العباسية، وفي وقت لاحق قضت وحدة من الجيش وبعد الرصد والمراقبة برمايات نارية دقيقة على مجموعة إرهابية كانت تتسلل شرق مدرسة اليرموك في ذات المنطقة.

من جهة ثانية أصيب 3 أشخاص بجروح جراء تفجير إرهابيين دراجة نارية مفخخة في حي المشيرفة بمدينة الحسكة. وذكرعن مصدر في قيادة شرطة محافظة الحسكة أن إرهابيين فجروا قبل ظهر أمس عن بعد دراجة نارية مفخخة ركنوها في حي المشيرفة السكني ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بينهم امرأة بجروح ووقوع أضرار مادية في المكان.

سياسياً، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده وإسبانيا ونيوزيلاندا ستقدم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي حول الأزمة في سورية، وقال شكري في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل في القاهرة: إنه ونظيره الإسباني يعكفان حالياً في إطار عضوية بلديهما بمجلس الأمن الدولي على إعداد مشروع قرار حول مقاربات حل الأزمة في سورية وخاصة فيما يخص الجانب الإنساني.

وكان وفد مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف أكد قبل يومين أن الحل السياسي يظل الخيار الأوحد الذي يؤمّن إنهاء الأزمة وتحقيق السلام والاستقرار في سورية بعيداً عن أي تسوية تحمل في طياتها بذور التقسيم، كما أدان جرائم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيما داعش وجبهة النصرة.

وأضاف شكري: إن مصر وإسبانيا ونيوزيلاندا ستضطلع بالشق الإنساني في مجلس الأمن الدولي ويجري حالياً العمل لبلورة مشروع قرار يعرض على مجلس الأمن ويتناول في الأساس الوضع الإنساني والتحديات التي يواجهها الشعب السوري ورفع المعاناة عنه ووقف الحرب وتوصيل المساعدات والتوصل إلى اتفاق بين الأطراف السورية لإنهاء الأزمة من خلال الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

من جانبه قال الوزير الإسباني: إن وفدي البلدين يعملان مع بعضهما البعض في مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار مشترك لحل الأزمة في سورية.

وكانت مصر صوتت في مجلس الأمن الدولي في وقت سابق هذا الشهر لصالح مشروع قرار روسي حول الأزمة في سورية يدعو إلى الاسترشاد بالاتفاق الروسي الأمريكي لإيصال المساعدات الإنسانية ويحث الأطراف على وقف الأعمال القتالية فوراً والتأكيد على التحقق من فصل ما تسمى المعارضة المعتدلة عن تنظيم جبهة النصرة الإرهابي كأولوية رئيسية.

في الأثناء أقر وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر بـاحترافية ومهنية القوات الجوية الروسية في عملياتها في الأجواء السورية، وقال كارتر في حديث للصحفيين خلال زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد: إن روسيا تتعامل باحترافية عالية عند ظهور مسائل خلافية بين قوات التحالف وسلاح الجو الروسي بخصوص العمليات الجوية في سماء سورية، مؤكداً أن الباب يبقى دائماً مفتوحاً أمام روسيا لمزيد من التعاون فيما يخص العمليات في سورية.

وفي استمرار لازدواجية المعايير التي تتبعها الإدارة الأمريكية قال كارتر: إن هذا التعاون بين روسيا والولايات المتحدة ينطبق على سورية فقط ولا ينطبق على العراق، مشيراً إلى وجود قنوات اتصال مع وزارة الدفاع الروسية لضمان أمن قواته ولتجنب التصادم وعدم السماح بوقوع حوادث في إطار مذكرة بين الجانبين في هذا الشأن.