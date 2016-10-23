تسوية أوضاع 160 شخصاً في حمص.. والبدء بتفكيك الألغام تمهيداً لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المعضمية

بدأت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري أمس تفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها المسلحون في مدينة المعضمية بريف دمشق تمهيداً لإعلانها مدينة خالية من السلاح والمسلحين وعودة مؤسسات الدولة إليها وممارسة الأهالي حياتهم الطبيعية بعد أشهر من الحصار الذي فرضته عليهم المجموعات الإرهابية المسلحة.

فخلال اليومين الماضيين تمت تسوية أوضاع 600 مسلح من أبناء المعضمية وذلك في إطار عمليات المصالحة وبموجب مرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد وينص على الإعفاء من كامل العقوبة على كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية، وتزامنت عملية التسوية مع إدخال قافلة مساعدات إنسانية إلى أهالي المدينة.

وفي السياق ذاته تمت تسوية أوضاع 160 شخصاً في حمص وريفها بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم إلى الجهات المختصة.

فقد تم أمس إدخال قافلة مساعدات إنسانية مؤلفة من 24 شاحنة تتضمن مواد غذائية وطبية وألبسة إلى مدينة المعضمية بريف دمشق الغربي.

وأوضح مسؤول المصالحة في المعضمية محمد نعيم رجب أن هذه القافلة تأتي ضمن المساعدات الدورية الشهرية التي يتم إدخالها إلى المدينة وتتضمن 7 آلاف سلة غذائية و7 آلاف كيس طحين ومواد طبية وألبسة شتوية وسلات صحية وأجهزة إنارة، وبين أنه تم خلال اليومين الماضيين تسوية أوضاع 600 مسلح في المدينة بعد أن سلموا أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة بموجب مرسوم العفو والمصالحات المحلية.

وأشار رجب إلى أن وحدات الهندسة تعمل على تفكيك الألغام والعبوات الناسفة والتحصينات التي وضعها المسلحون في شوارع المدينة وأحيائها وبساتينها إيذاناً بإعلانها آمنة وعودة المؤسسات الحكومية إليها، منوهاً بجهود الجهات المعنية التي قدمت التسهيلات لإنجاح المصالحة التي تمت من دون تدخل خارجي.

ونقل مراسل سانا من خلال مشاهداته من مدينة المعضمية أجواء الارتياح والسرور الواضح الذي يبديه المواطنون بعد إنجاز المصالحة وعودة الأمن والاستقرار إلى مدينتهم بعد أشهر طويلة من الضغوط والحصار الذي كانت تفرضه عليهم المجموعات الإرهابية المسلحة.

وفي حمص تمت أمس تسوية أوضاع 160 شخصاً من أهالي الرستن وتلبيسة وتلكلخ وعدد من أحياء مدينة حمص بعد أن سلموا أنفسهم للجهات المختصة وذلك في إطار المصالحات المحلية والاستفادة من مرسوم العفو.

البعث – سانا