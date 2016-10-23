رغم جرائم عدوانهـم علـى الـيـمن بريطانيا تدرّب الضباط السعوديين

بعد ساعات من انتهاء هدنة هشة استمرت ثلاثة أيام، وشابتها أساساً خروقات مُتكرّرة، واصل طيران نظام بني سعود عدوانه على اليمن وشنّ غارات مُكثّفة مستهدفاً عدة مناطق في العاصمة صنعاء ومحافظات تعز والحديدة وحجة، على الرغم من دعوة الأمم المتحدة إلى تمديد الهدنة ثلاثة أيام إضافية.

وقالت مصادر إعلامية: إن طيران تحالف العدوان استهدف قاعدة الديلمي الجوية ومنطقة براش ومنطقة الحفاء ومنطقتي نقم والنهدين في صنعاء، كما استهدف الغارات منطقة الزاهري بمديرية المخاء ومنطقة الحوبان في ضواحي مدينة تعز والقاعدة البحرية في منطقة الكثيب في محافظة الحديدة ومديرية عبس في محافظة حجة.

ووقعت هذه الهجمات قبل ساعات من وصول مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي من المتوقعّ أن يناقش خيارات للتوصل لحل سياسي مع ممثلين لجماعة “أنصار الله”.

ورداً على جرائم نظام بني سعود ضد الشعب اليمني وانتهاك السيادة اليمنية واستهدافه المدنيين وممتلكاتهم في مختلف المحافظات استهدفت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية تجمعات لآليات وجنود بني سعود في قرية الراحة بمنطقة جيزان وكبدتهم خسائر في الأفراد والعتاد،

كما قتل عدد من مرتزقة بني سعود وأصيب آخرون باستهداف الجيش واللجان تجمعاتهم بمديرية المضاربة جنوب منطقة كهبوب في محافظة لحج.

في الأثناء، ذكرت مصادر دولية أنّ سلطنة عمان رفعت رسالة شكوى ضد ولد الشيخ أحمد إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وقالت: إنّ ولد الشيخ أحمد كان وراء إفشال قرار في مجلس حقوق الإنسان بجنيف أخيراً، وأن على ولد الشيخ “مآخذ كثيرة وأساسها انعدام الثقة وعدم الحياد وتمرير أجندات محددة”، فيما أكد مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام اليمني أن المبعوث الأممي لم يعد محايداً وقد أصبح اليوم “مبعوثاً سعودياً”.

وفي ظل اتهامات دولية بارتكاب تحالف بني سعود جرائم حرب في اليمن، كشفت صحيفة “الاندبندنت” في تقرير لها السبت الماضي عن قيام عسكريين بريطانيين بتدريب طيارين سعوديين، وقالت الصحيفة: تمّ الكشف عن المسألة في لندن والرياض، الأمر الذي دفع أحد نواب حزب الأحرار الديمقراطيين في مجلس العموم البريطاني إلى توجيه انتقادات للحكومة البريطانية، واصفاً تورّط بريطانيا في هذه المسألة بأنه أمر مخزٍ، مشيرة إلى أن توم بريك، الذي يتولى مسؤولية لجنة العلاقات الخارجية بحزب الأحرار، حصل على اعتراف مكتوب من وزير الدفاع مايكل فالون بهذا التدريب خلال إجابته عن بعض الأسئلة التي وجهها إليه في مجلس العموم.

وقد طالب بريك وزارة الدفاع بوقف عمليات تدريب الطيارين السعوديين فوراً، علاوة على وضع محاذير وإجراءات أكثر تشدداً على صادرات الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية، فيما قال مايكل فالون وزير الدفاع: إن الوزارة تقدم هذا التدريب للطيارين السعوديين بهدف رفع كفاءتهم في مجال التصويب وتحديد الأهداف بدقة، وهو ما اعتبره متوافقاً مع القانون الدولي.

لكن بريك اعترض على ذلك قائلاً: إنه أمر مخزٍ أن تقوم بريطانيا بتدريب الطيارين السعوديين ولا تكتفي بتزويد المملكة بالأسلحة فقط، نحن نرى عمليات القصف العشوائية التي تطال المدنيين في اليمن، في خرق واضح ومسجل للقانونين الدولي والإنساني، مضيفاً: يجب على الحكومة البريطانية أن توقف تورطها فوراً في هذه الحملة القاتلة.

وكالات