دعا إلى إبعاد الملف الرئاسي عن الحساسيات نصرالله: المعركة في حلب مصيرية لكل المنطقة.. ولا يراهن أحد على تعبنا

أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن كتلة الوفاء للمقاومة ستنتخب بكامل أعضائها رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية خلال جلسة مجلس النواب المقبلة، وأكد أنه مهما كانت طبيعة الخلاف حول أي موضوع سياسي فمن خلال الحوار تتمّ معالجته وتنظيم الخلاف حوله، فيما قال المعاون السياسي للرئيس نبيه بري الوزير علي حسن خليل: “إننا نشجّع أي دفع لإنجاز الاستحقاق الرئاسي ولن نقف في وجه اختلاف سياسيّ لا يفسد في الود قضيّة”، وأضاف: “إننا لن نشارك في تعليق ومقاطعة الاستحقاق الرئاسي”، ودعا لقيام أوسع ائتلاف وطني يمهد لتفاهم يسمح بانطلاقة العهد الجديد ليعيد ثقة المواطن للدولة.

ولفت السيد نصر الله إلى أن حزب الله كان يريد منذ البداية انجاز هذا الاستحقاق، وأضاف: “إن حزب الله يقدّم تضحية كبيرة جداً في عدم ممانعته تولي سعد الحريري رئاسة الحكومة اللبنانية”، مشيراً إلى أن ما يتطلّع إليه حزب الله هو استحقاق رئاسي مطمئن يعالج العُقد ويقرّب وجهات النظر، مشدداً على أن المرحلة بشكل عام تحتاج إلى ترفّع عن الحساسيات والتوصيفات والابتعاد عن أدبيات الربح والخسارة والانتصار والهزيمة.

وأضاف: إن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله على المستوى القيادي والقاعدي والشعبي أعمق من أن تنال منها الفبركات السيئة التي يلجأ إليها البعض.

وفي كلمة له في ذكرى أسبوع الشهيد حاتم حمادة أشار نصرالله إلى أن القاعدة الخلفية للعمل الإرهابي الأمني في جرود عرسال والسلسلة الجبلية تراجع إلى الحد الأقصى، وأعاد التذكير أن المعركة في حلب ضد التنظيمات الإرهابية مصيرية لكل المنطقة، كما هي معركة الموصل في العراق، لافتاً إلى أن الحشود الإرهابية التي حضرت إلى حلب وجيء بها عبر الحدود التركية فشلت جميعها بتحقيق أهدافها أمام انتصارات الجيش العربي السوري وحلفائه، وأضاف: “إن نتائج هذه المعركة العسكرية والميدانية ستكون لها تداعيات هائلة وكبرى على المستوى العسكري والميداني والاستراتيجي والحلول السياسية والتوقّعات لدى الأطراف المختلفة”.

وأشار السيد نصر الله الى أن حزب الله ذهب الى سورية على ضوء دراسة كاملة ووافية وبناء على تشخيص دقيق لأحداث المنطقة، مبيناً أنه في كل يوم تتكشّف الحقائق المخيفة حول من سلّح وموّل ودرّب الإرهابيين، وأتى بهم إلى سورية، وأصر على القتل والدمار والخراب، وعطّل الحلول السياسية، وأوضح أن الحرب الإرهابية على سورية تتجاوز استهداف محور المقاومة إلى إحداث تغيرات وجودية وديموغرافية وتغيرات في الخريطة السياسية وتشكيلات الحدود وتركيبة الكيانات الوطنية واقتلاع جماعات بشرية في المنطقة ومسح كل ما يمت لتاريخها بصلة.

وبيّن السيد نصر الله أن من مواصفات المعركة القائمة منذ سنوات أنه لا يوجد لها ضوابط بل شريعة غاب، وكل شيء مباح لتحقيق هذا الهدف، بأن يضحّى بالإسلام وسمعته وتسفك الدماء ولا يبقى شيء من القيم، ولفت إلى أن الشعب العراقي في موقف وطني واحد لاقتلاع الإرهاب من الموصل، ويقدّم يومياً عشرات الشهداء، في الوقت الذي بدأت تظهر فيه أطماع النظام التركي في الموصل، محذّراً من أن يتعاطى النظام التركي بنفس المنطق مع المعركة في حلب حين يصل الى مرحلة اليأس من انتصار الجماعات الإرهابية المتواجدة هناك، وتساءل: لماذا لا تتم محاسبة النظام السعودي الذي ارتكب أبشع وأفظع إرهاب باسم الإسلام، معتبراً أن المعركة الموجودة الآن في المنطقة لا تعالج بالانهزامية والحيادية والبيانات والاستنكار إنما بالحضور الحقيقي والمواجهة على كل صعيد سياسي وإعلامي ونفسي وميداني واجتماعي وثقافي.

وأكد السيد نصر الله أن المعركة مستمرة حتى القضاء على الإرهاب، ولا يمكن لأحد أن يراهن على تعبنا أو يأسنا، قائلاً: “عندما ينتصر هذا المحور في سورية ويسقط مشروع التقسيم والسيطرة عليها من قبل الجماعات الإرهابية التكفيرية ومن يقف خلفها لن يعود هناك سبب لبقائنا في سورية”، ولفت إلى أن المشروع الإرهابي التكفيري يعاني من إخفاقات كبيرة جداً ومعالم الفشل وانسداد الأفق تتضح أمامه، مضيفاً: “ما نتطلّع إليه هو الانتصار النهائي لأننا ندافع عن أمتنا وشعوبها وتاريخها وحضارتها وأديانها ومقدساتها”.

وكالات