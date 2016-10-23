العنف يتصاعد في تركيا.. وواشنطن تحذّر من وقوع هجمات في اسطنبول

قتل اثنان من عناصر الشرطة التركي وأصيب 19 آخرون، أمس، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت عربة للشرطة بمحافظة بينكل شرق تركيا.

ونقلت رويترز عن مصادر أمنية تركية قولها: إن السيارة انفجرت قرب مكتب حاكم إقليم بينكل ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة 19 شخصاً بينهم خمسة من رجال الشرطة.

من جانبها ذكرت وسائل إعلام تركية أن مسلحين تابعين لحزب العمال الكردستاني حاولوا قبل ساعات من انفجار السيارة المفخخة الهجوم على منزل حاكم الإقليم مستخدمين بنادق وقذائف صاروخية لكنهم لاذوا بالفرار عندما بدأت الشرطة الرد على النيران.

وكانت القنصلية الأمريكية في مدينة اسطنبول حذّرت في وقت سابق الرعايا الأمريكيين من احتمال وقوع هجمات في المدينة، وقالت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: إن الهجمات الإرهابية المحتملة يمكن أن تكون مسبقة التخطيط أو تحدث دون أي إنذار وقد تشمل اعتداء مسلحاً أو محاولات خطف وتفجيرات.

ويؤكد العديد من المسؤولين الأتراك والمراقبين أن نظام أردوغان يشكل الخطر الأول على أمن تركيا والمنطقة من خلال دعمه المتواصل للإرهاب في سورية منذ سنوات عبر فتح الحدود لعشرات آلاف التكفيريين المرتزقة لدخول سورية إضافة إلى استضافته معسكرات لتدريب الإرهابيين وتوجيههم داخل سورية في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وتشهد تركيا اضطرابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار نتيجة لسياسات أردوغان الداعمة للإرهاب والقائمة على التدخل في شؤون الدول الأخرى، إضافة إلى الحملة القمعية المتواصلة التي يشنها على محافظات جنوب شرق تركيا وعلى الأحزاب ووسائل الإعلام المعارضة له.

يأتي ذلك فيما أعلن رئيس وزراء النظام التركي، بن علي يلدريم، أن حكومته أنجزت العمل على إعداد مشروع الدستور التركي الجديد الذي يفرض النظام الرئاسي في البلاد.

وكثّفت الحكومة التركية بشدّة العمل على إعداد الدستور الجديد، الذي من شأنه أن يعزز سلطة أردوغان، على خلفية المحاولة الفاشلة.