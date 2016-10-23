“داعـش” يترنـّح.. والـقوات الـعراقية تستعيد مناطق واسعة في محيط الموصل

شهدت عملية استعادة الموصل إحراز تقدّم ملحوظ، فقد استعادت الشرطة الاتحادية وقوات مدرعة من الجيش العراقي السيطرة على قرية طوبية جنوب محافظة نينوى، وأنهت بذلك تحرير كامل قرى ناحية الشورة، فيما أعلنت القوات المشتركة فتح جبهتين جديدتين ضد عناصر “داعش” قرب مدينة بعشيقة شمال شرقي الموصل.

وقضى سلاح الجو العراقي على عدد من إرهابيي “داعش”، بينهم ما يسمى “نائب والي الموصل” في منطقة تلكيف في المحور الشمالي للموصل، وقال قائد في الشرطة الاتحادية: إن الشرطة حرّرت تلكيف وبعض القرى ورفعت العلم العراقي فوق أبنيتها،

وإن قوة من اللواء التاسع من الشرطة الاتحادية قتلت خمسة إرهابيين وفجّرت دراجتين ملغمتين على أطراف المنطقة.

إلى ذلك أعلن مدير شرطة الأقضية والنواحي في كركوك أن قوات من شرطة الأقضية والنواحي تمكّنت من قتل سبعة من عناصر “داعش” بين قرية صاري تبه وزندانة جنوب شرق المدينة خلال محاولة فرارهم من أحد أحيائها.

كما أعلنت القوات العراقية المشتركة فتح جبهتين جديدتين ضد عناصر “داعش” قرب مدينة بعشيقة، وقالت وكالة “رويترز”: إن القوات المشتركة انتزعت السيطرة على مدينة بعشيقة بأكملها، فيما أفادت وكالة “أسوشيتد برس” نقلاً عن القائد في القوات العراقية الخاصة العميد حيدر فاضل قوله: إن القوات العراقية المشتركة استولت على قريتين وضريح ديني في محيط بعشيقة، بالتزامن مع شن القوات الحكومية هجوماً على مواقع “داعش” في المدينة.

وشهدت الجبهة الجنوبية التقدّم الميداني الأكبر، بالمقارنة بباقي الجبهات، إذ تمت السيطرة على قرى دويزات ونعناعة، وإحباط ثماني هجمات بسيارات مفخخة، فيما تستمر القوات بتطهير وتأمين معمل “كبريت المشراق”، الذي تتواجد في محيطه أعداد كبيرة من النازحين.

وأشار مصدر محلي في محافظة نينوى إلى تمكّن أحد قناصي الجيش من قتل “سياف داعشي” أثناء محاولته نحر مراهق في الحي العربي داخل الموصل في شارع عام.

كما ذكرت مصادر عراقية أن تنظيم داعش الإرهابي أعدم 16 شخصاً في مدينة الموصل، برميهم من أحد جسور المدينة، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن التنظيم المتطرف أعدم 284 شخصاً، وكلهم رجال وأطفال من سكان الموصل.

في الوقت نفسه أفادت مصادر محلية بمقتل 8 مدنيين آخرين ينتمون إلى عائلة واحدة جراء غارة جوية نفذتها الطائرات الحربية التابعة للتحالف الدولي، بما فيها الأمريكية، وذلك بعد يوم فقط من إعلان وزارة الدفاع الروسية عن سقوط عشرات القتلى بين المدنيين جراء استهداف طائرتين تابعتين للتحالف الدولي مجلس عزاء في بلدة داقوق الواقعة على بعد 30 كلم من كركوك. وشدد المتحدّث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف على أن هذه البلدة لا وجود لإرهابيي “داعش” فيها، مضيفاً: إن هذا الحادث يرقى إلى جرائم حرب، بينما نفى البنتاغون تنفيذ طائرات التحالف الذي تقوده واشنطن أي ضربة جوية ضد المواطنين العراقيين.

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في 17 الشهر الجاري إطلاق عملية “قادمون يا نينوى” بهدف استعادة الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد التي اتخذ منها إرهابيو “داعش” أهم معقل لهم بعد سقوطها في براثنهم في حزيران 2014.

وكالات