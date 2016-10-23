50 طالباً زيادة للكليات الطبية وقبول أكبر للجامعات الخاصة

دمشق-البعث:

أتت توجيهات ومقترحات رئيس الحكومة المهندس عماد خميس فيما يتعلق بتطوير سياسة التعليم العالي ودعم آليات القبول الجامعي عندما طلب من وزير التعليم العالي باحتضان شريحة الطلبة الذين لم يحظوا بمقعد في الجامعات الحكومية وذلك في الجامعات الخاصة، بمثابة تدشين وضوء أخضر لوزارة التعليم العالي لإعداد القرار الصحيح وتنفيذ ما يصب في مصلحة الطلاب ودراستهم الجامعية.

وشكل ترؤس المهندس خميس لاجتماع مجلس التعليم العالي الموسّع، أمس، مناسبة ليعلن وزير التعليم العالي الدكتور عاطف النداف في هذا الإطار عن الزيادة بنحو 50 طالباً للسنة التحضيرية في الكليات الطبية، في حين سيتم السماح للجامعات الخاصة بقبول عدد أكبر من الطلاب على أن يخصص 5 مقاعد مجانية لأبناء الشهداء، في وقت أكد ضرورة إحداث منصب معاون وزير لشؤون المعاهد التي يمكن أن تتحوّل “لتقانية” بالتزامن مع إعادة هيكلتها، على أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال يومين.