ضبط إجراءات تجميد قيود المنشآت الإنتاجية

دمشق-حياة عيسى:

لم يؤثر استمرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تلقي طلبات وقف العمل والإغلاق الكلي والجزئي لبعض منشآت القطاع الخاص من قبل اللجنة المختصة والممثلة بالوزارة واتحاد العمال وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، حسب نشاط المنشأة، كثيراً على هيكلية المنشآت وعددها وعديدها لتلك الدرجة الخطرة بوجود مابين 500-600 ألف منشأة مرخصة وغير مرخصة في القطاعين العام والخاص من فئة الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، علماً أن هناك قسماً كبيراً منها مازال يعمل والبعض متوقّف عن العمل.

ويرى راكان إبراهيم معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح لـ”البعث” أن لتعرض المنشآت والمعامل والمناطق الصناعية للتدمير والتخريب كـ “الشيخ نجار بعدرا وسبينه في ريف دمشق” الدور الكبير في الحد من فرص العمل، في وقت يلجأ بعض أصحاب المنشآت للحصول على قرار تجميد الإنتاج والتوقّف عن العمل لفك العمال من اشتراك التأمينات الاجتماعية وإعطائه حق الاستفادة في الوزارات الأخرى.

حيث يتوجب على صاحب المنشأة المتضررة تقديم ضبط شرطة أو بيان للجهة المرخصة له ليصار إلى تقديمها إلى اللجنة الثلاثية لدراستها وإعطائه قرار وقف عمل للسماح له بإجازة وحتى لا تكون الضريبة سارية في حقه خلال فترة التوقّف، مع التذكير بأن عدد العاملين في القطاع الخاص يصل إلى مليونين ونصف تقريباً.