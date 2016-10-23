الفارسة شام الأسد تتوّج ببطولة الفروسية المؤهلة لبطولة العالم للأطفال

اختتمت بطولة الفروسية المؤهلة لبطولة العالم للأطفال أول أمس بعد منافسات دامت ليومين بين الفرسان الذين تتراوح أعمارهم بين 12-14 سنة، وكانت المباراة عبارة عن شوطين غير متماثلين في كل يوم، وعلى الفرسان اجتياز أشواط المباراة الأربعة محققين أفضل نتيجة من حيث الزمن، وعدد الأخطاء، وذلك لأن البطولة المؤهلة تقام في كل الدول التي ترغب بالمشاركة تحت إشراف الاتحاد الدولي للفروسية، وبالشروط نفسها من حيث العمر، والمسلك الموحد الصادر عن الاتحاد الدولي للفروسية، والمقاسات المحددة للملعب.

خاض فرساننا شوطي المباراة في اليوم الأول ليتوّج فيها:

المركز الأول للفارس مؤمن زنداقي، المركز الثاني للفارسة شام الأسد، المركز الثالث للفارسة بشرى الأسد.

أما في اليوم الثاني، فخاض شوطي المباراة جميع الفرسان ليتوّج فيها:

المركز الأول للفارسة شام الأسد، والمركز الثاني للفارسة بشرى الأسد، والمركز الثالث للفارس مؤمن زنداقي، وبعد جمع نتائج اليومين كان الترتيب لنتائج الفرسان النهائية كما يلي:

المركز الأول للفارسة شام الأسد، والمركز الثاني للفارسة بشرى الأسد، والمركز الثالث للفارس مؤمن زنداقي، وجميعهم من دون أخطاء، ولكن الزمن كان الفيصل بين نتائجهم النهائية، وسيقوم الاتحاد السوري للفروسية برفع أسماء ونتائج الفرسان المتوجين للاتحاد الدولي ليقوم الأخير باختيار الفرسان من كافة الدول الذين سيشاركون في بطولة العالم للأطفال للعام 2017.

متابعة- البعث