إدارة جديدة لتشرين برئاسة أسامة عبد الله

إدارة جديدة لتشرين برئاسة أسامة عبد الله

23 / 10 / 2016 رياضة

هذا المقال رقم : 18 من 24 من العدد 2016-10-24-15673

2016-10-24-15673

أصدر المكتب التنفيذي قراراً بتشكيل إدارة جديدة لنادي تشرين برئاسة المحامي أسامة عبد الله وعضوية كل من:  سليم خضيرة، ياسر بغداد، وياسر لفاح، ووسيم عوض، وإسماعيل سالوخة، وحكمت معروف، وكانت هناك الكثير من الشائعات التي تناولت موضوع الإدارة ومن سيتولاها خاصة بعد تقديم رجل الأعمال مصطفى عادل سلمان استقالته، وكان سلمان فضّل الابتعاد رغم مطالبة جمهور تشرين له ليبقى داعماً للنادي.
اللاذقية خالد جطل

Related Posts

Leave a Reply

© جريدة البعث 2016.جميع الحقوق محفوظة.
Developing by Eng.osama