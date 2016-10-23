إدارة جديدة لتشرين برئاسة أسامة عبد الله

أصدر المكتب التنفيذي قراراً بتشكيل إدارة جديدة لنادي تشرين برئاسة المحامي أسامة عبد الله وعضوية كل من: سليم خضيرة، ياسر بغداد، وياسر لفاح، ووسيم عوض، وإسماعيل سالوخة، وحكمت معروف، وكانت هناك الكثير من الشائعات التي تناولت موضوع الإدارة ومن سيتولاها خاصة بعد تقديم رجل الأعمال مصطفى عادل سلمان استقالته، وكان سلمان فضّل الابتعاد رغم مطالبة جمهور تشرين له ليبقى داعماً للنادي.

اللاذقية خالد جطل