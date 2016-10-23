قمة سلة العاصمة للوحدة

لم يكن أحد يتوقع أن تنتهي مباراة قمة كأس سلة السيدات (لمجموعة دمشق) بهذه النتيجة التي صبت لمصلحة الوحدة على الثورة بفارق 10 نقاط، وبنتيجة (57-47).

المباراة أوضحت أن فريق الوحدة سيبقى رقماً صعباً في السلة الأنثوية، وأنه قادم بقوة هذا الموسم للاحتفاظ بلقبه كبطل للكأس والدوري، فما قدمته لاعبات الفريق في المباراة يدل على أنهن الأفضل حالياً بالسلة السورية، وتأتي في مقدمتهن خبرة اليسيا ماكاريان، وسلاف خليل، وليانا غنوم، وجهان مملوك اللواتي لم يسمحن للثوراويات بالتقدم عليهن طيلة أرباع المباراة التي استضافتها صالة الفيحاء بدمشق، وفي المقابل لم تستفد لاعبات الثورة من المعسكر الذي أقمنه في بيروت قبل انطلاق المنافسات، وتأثر الفريق بإصابة رشا السكران، وهيا المالكي، ورغم تألق الواعدات: نورا بشارة، وجيسيكا، وسيدرا سليمان، إلا أن المباراة آلت في نهايتها لمصلحة الوحداويات.

المباراة لم تكن تنظيمياً على مستوى الطموح، وكثر “الحويصة” بأرضية الصالة، حتى إن أحدهم تطاول على لاعبات الفريق، ولم يتدخل أحد من اتحاد السلة (مراقبي المباراة) بإبعادهم من أرضية الصالة؟!.