اللواء جمعة يطالب بزيادة ألعابه ويشيد بمشروع بكرا النا والسعي لتطبيقه في جميع المحافظات في مؤتمر نادي المحافظة: نقد ذاتي.. وحضور مسؤول.. والسباعي يعيد الحسابات ويلوح بالعقوبات

ما ميّز مؤتمر نادي المحافظة هو الحضور المسؤول من القيادة الرياضية والسياسية، قابله حضور خجول من كوادر النادي، ما جعل رئيس نادي المحافظة محمد السباعي يحمّل نفسه، ومجلس الإدارة مسؤولية هذا الغياب، وأكد أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة، وستتم إعادة الحسابات فيما يتعلق بإدارة النادي ورياضته.

نموذج للأندية

أكد رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أن هذا أول مؤتمر يحضره للأندية هذا العام، والسبب هو ما يتمتع به نادي المحافظة من أهمية كبيرة، كما أكد أن نادي المحافظة نموذج يجب أن تحذو حذوه كل الأندية، فهو من أبرز الأندية في دعم منتخباتنا الوطنية، وبشكل خاص في الألعاب الفردية، حيث حقق لاعبوه ميداليات براقة في المحافل الدولية، وطالب إدارة النادي بضرورة زيادة عدد ألعابها لما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، ويساهم في تطوير الرياضة بشكل عام، منوهاً بالدور الكبير الذي يلعبه النادي ليس رياضياً فقط، بل يشمل دوره مختلف النواحي الرياضية، والاجتماعية، والثقافية، لاسيما بعد احتضان النادي لمشروع /بكرا النا/ الذي حقق نجاحاً لافتاً في جميع الأنشطة التي قدمها.

وأضاف اللواء جمعة أن الاتحاد الرياضي سيبحث مع السيد رئيس الحكومة لتعميم تجربة مشروع بكرا النا على جميع المحافظات السورية، بعد أن أثبت المشروع نجاحه في دمشق، ولا ننسى الأيادي البيضاء لنادي المحافظة ورئيسه في وصول بكرا النا إلى هذا النجاح، والمساهمة في رعاية جيل كامل، كما لم ينس اللواء جمعة الإشادة بدعم الدكتور بشر الصبان محافظ دمشق اللامحدود للرياضة، وتوجه له بالشكر والتحية على متابعته المستمرة لمشروع بكرا النا، ورياضة دمشق.

رسائل

أما الدكتور ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام فقد وجه العديد من الرسائل لإدارة النادي وكوادره، بيّن فيها عدم رضاه عن عمل كوادر النادي في اتحادات الألعاب، وضرب مثالاً لعبة الأثقال، رغم أن الجميع يعلم أن اتحاد الأثقال متحيز ضد كوادر ولاعبي المحافظة، وللعلم فإن الأثقال من أكثر ألعاب النادي اهتماماً، وتضم عشرات المواهب، أما اتحاد الأثقال فيحصر اهتمامه بناد واحد، ومحافظة واحدة، وحتى بمدرب واحد، فما هي الغاية من رسائل نائب رئيس الاتحاد الرياضي؟!.

محاسبة وزيادة الألعاب في النادي

بدوره رئيس النادي محمد السباعي أوضح بأن نادي المحافظة وسّع اهتمامه ليشمل ثقافة اللاعبين، والتزامهم الأخلاقي مع زملائهم، والمشرفين عليهم، مبيّناً أن إدارة النادي تسعى للتعاون مع جميع الأندية والمؤسسات الرياضية لبناء وتطوير الرياضة السورية، واكتشاف الخامات والمواهب الشابة ورعايتها.

وأضاف السباعي بأن خطة المرحلة المقبلة ستركز على مبدأ المحاسبة لكل الألعاب والأنشطة الرياضية، وذلك بمكافأة المتفوقين، ومعاقبة المقصرين، إضافة إلى تنمية الرعاية الثقافية والاجتماعية لأبطال النادي، منوهاً بمشروع /بكرا النا/ الذي يشمل كل الأنشطة الاجتماعية، والثقافية، والخدمية في اثنين وثلاثين مركزاً متوزعة في أنحاء محافظة دمشق، وفيها نحو ستة عشر ألفاً وخمسمئة طفل لتنشئتهم على أسس وطنية وفكرية خالية من شوائب الأفكار الظلامية الجاهلة.

ووعد السباعي بالسعي لزيادة الألعاب الممارسة في النادي، ولاسيما ألعاب القوة، في حين أن المؤتمر لم يشهد أية مداخلات من الحضور، والسبب، كما أكدت إدارة النادي، هو توفير كل ما يلزم لألعابها، وعقد اجتماعات شهرية مع جميع الألعاب، وأشار إلى ضرورة تفعيل لعبة كرة القدم الأنثوية من قبل اتحاد كرة القدم، كون النادي يضم في صفوفه أكثر من 275 لاعبة في جميع الفئات العمرية.

حضور مسؤول

حضر المؤتمر اللواء موفق جمعة رئيس الاتحاد الرياضي العام، ود. أحمد النابلسي نائب محافظ دمشق، والرفيق فايز الحموي عضو قيادة فرع دمشق للحزب، ود. ماهر خياطة نائب رئيس الاتحاد الرياضي، والمهندسة لبنى معلا عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي المحافظة، وعدد من رؤساء أندية دمشق، ورجال الإعلام الرياضي.

الجدير ذكره أن نادي المحافظة يضم مجموعة متنوعة من الألعاب الفردية والجماعية، أبرزها كرات: القدم، والمضرب، والسلة، والطاولة، والريشة الطائرة، ورفع الأثقال، والدراجات، وألعاب القوى، والجمباز الفني والإيقاعي، والشطرنج، والبلياردو، والسنوكر، والقوس والسهم، ويبلغ مجموع الأعضاء المنتسبين للنادي لغاية 15/10/2016 /7429/ عضواً، /5974/ ذكوراً، و/1455/ إناثاً.

مرحلة مهمة

شكّل المؤتمر السنوي لنادي المحافظة مرحلة مهمة في مسيرة النادي، على عكس بقية المؤتمرات التي تكتفي بتلاوة المؤتمر السنوي، والتغني بالإيجابيات، وطرح المشكلات نفسها كل عام، والواضح أن المؤتمر سيؤدي لتغيير كبير في مستقبل النادي وألعابه، وهذا يؤكد سعي إدارة النادي برئيسها محمد السباعي للارتقاء برياضته، والارتقاء بالرياضة الوطنية لأعلى المستويات، لأن إدارة المحافظة تؤكد في كل مناسبة أن هم إدارة النادي هو رعاية المنتخبات الوطنية بالدرجة الأولى، وتأتي في الدرجة الثانية رياضة النادي.

محمد عمران