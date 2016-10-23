وزارة “حماية المستهلك” تعلن نعوة البطاقة التموينية والبديل “إلكترونية” تدفع الدعم “كاشاً” للمستحقين

دمشق– علي حسون

بعد عام على الموت السريري للبطاقات التموينية “البونات” ودخولها في حالة “الغوما”، حيث كان الموقف الحكومي متردّداً في الإجهار بأي موقف، خرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن هذا الحياء لتعلن على لسان معاون وزيرها جمال شعيب “نعوة” أحد مظاهر الدعم الحكومي ” الاستهلاكي الغذائي” بمشهديتها البرتقالية المعهودة.

ومع أن شعيب أكد استبدال المشروع القديم ببطاقة إلكترونية، إلا أنه ألمح إلى استمرار الدعم الحكومي النقدي “الكاش” هذه المرة، على أن تكون البطاقة عبارة عن حساب لدى المصرف التجاري السوري لكل العائلات المستحقة والبالغة نسبتها 84% وفق الإحصائيات، بوجود دراسة حقيقية تضمن وصول الدعم لكامل المستحقين دون استثناء.

وبيّن شعيب أن دراسة البطاقة الإلكترونية في خواتيمها على أعلى مستوى، حيث يتمّ وضع اللمسات الأخيرة في رئاسة الحكومة ليتم في المستقبل القريب تطبيقها، ما يكفل وصول الدعم لكافة الأسر المستحقة، موضحاً أن الوزارة ضبطت أكثر من حالة تزوير في البطاقات التموينية “البونات”.

يُشار إلى أنه ورغم الحرب بقيت الحكومة تعمل على تأمين مادتي “السكر والرز” وإن كان بسعر أعلى بكثير من الماضي، حيث يشكل الدعم طوق نجاة لدى ملايين العائلات من ذوي الدخل المحدود والمضطرة لشراء كيلو السكر الحر بـ500ليرة، في ظل هذا الارتفاع الجنوني للأسعار مع غياب الرقابة التموينية على الأسواق.