شركات روسية تبدي رغبة جادة في استيراد محصول الحمضيات

اللاذقية- مروان حويجة

شملت زيارة وزراء الزراعة المهندس أحمد القادري والتجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ريما قادري إلى محافظة اللاذقية، مراكز توضيب وتشميع وتغليف المنتجات الزراعية والمواقع والمشروعات الإنتاجية، وجاءت الزيارة استكمالاً للمسعى الحكومي المكثّف والحثيث لدعم إجراءات تسويق وتصدير المحاصيل الزراعية ولاسيما محصول الحمضيات. وأوضح وزير الزراعة أن الجولة تأتي لتتبع واقع محصول الحمضيات للاطلاع على الواقع الإنتاجي، وللوقوف على استعداد المراكز لتسويق المحصول والتركيز على المواصفة، وسيكون لدينا مركز لمراقبة المواصفات والأسواق المستهدفة من خلال إطلاق برنامج للإرشاد التسويقي. وبيّن القادري أن هناك مساعي مع الشركات الروسية عبر لقاء وزيري الزراعة والتجارة الداخلية مع مجلس الأعمال الروسي وعدد من الشركات الروسية التي أبدت رغبتها في استيراد محصول الحمضيات، مع وجود خطة منفّذة في وزارة التجارة الداخلية لتسويق 300 طن يومياً. وأكد وزير الزراعة أنه تمّ تشكيل لجان لمراقبة الصادرات الزراعية، ونسعى في الحكومة لإصدار تشريع لمخالفة كل من يسيء لسمعة المنتج السوري.

من جهته وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال: نبحث تصدير الحمضيات ومتابعة عمليات التوضيب والفرز من أجل تصديرها، وسيكون لدينا العام القادم صالات لمؤسسات الخزن شبيهة ومماثلة في أغلب المحافظات لتسويق الحمضيات والتفاح، وقد وضعنا أسطولاً من السيارات لنقل المحصول من اللاذقية وطرطوس إلى المحافظات والعودة من المحافظات بمنتجات أخرى. وأوضح الغربي أن لدى الوزارة خطة تسويقية ممتازة وطموحة. بدوره المحافظ إبراهيم خضر السالم أكد أن المحافظة وفّرت بالتعاون مع وزارات الزراعة والاقتصاد والنقل والتجارة الداخلية كافة مستلزمات العملية التسويقية لمحصول الحمضيات، من وسائط نقل ومعدات وتأمين الأسواق في المحافظات عن طريق مؤسسة الخزن والتسويق، وأنجزت كامل الإجراءات اللازمة للعملية التصديرية.