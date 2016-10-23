على أمجاد انتعاش تدفق المنتج خلال عام 2015 وزارة الاقتصاد تحاول الوقوف على القدمين وطرق أبواب الأسواق العربية الموصدة

دمشق- نجوى عيدة

رغم الانتقادات الكثيرة التي لحقت بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فيما يخصّ ترميم ما شاب ملف البحث عن أسواق تصديرية بديلة عن تلك التي أغلقت أبوابها في وجه المنتج السوري، إلى جانب كثرة القرارات الصادرة عن رأس هرم “الاقتصاد” والتي وصفها البعض بأنها خلقت جواً من الضياع تاه فيه التجار والصناعيون، تسعى وزارة الاقتصاد لمحاولة الوقوف على القدمين في زحمة العقوبات الاقتصادية وإيصاد الأبواب أمام المصدّرين السوريين، للحفاظ قدر الإمكان على علاقتها التجارية ومكانتها في منطقة التجارة العربية الكبرى، ورغم أن وزارة الاقتصاد وضعت خطة لسير عملها مع الأسواق العربية، إلا أن سياستها وحسب مصادر خاصة لـ”البعث” في هذا المجال تحكمها مجموعة من العوامل، أهمها ترشيد المستوردات لجهة التركيز على توفير الاحتياجات الضرورية من المستلزمات الأساسية والأدوية اللازمة لحياة المواطنين، بالتوازي مع توفير المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتنمية القطاعين الصناعي والزراعي.

ومع أن السوق المحلية تحتاج مواد مختلفة قد لا تتوافر في البلدان التي نتعاون معها، نجد وزارة الاقتصاد -وحسب المصدر- متمسّكة بمبادئها والتزامها بإعطاء الأولوية عند الاستيراد من الدول الصديقة بشكل خاص تليها تلك التي لم تشارك في الحرب على سورية، وتقييد الاستيراد في بعض الحالات من الدول التي تضع قيوداً وعوائق أمام دخول الصادرات السورية إلى أراضيها. أما فيما يتعلق بالتصدير إلى الدول العربية فإن سياسة الوزارة ترتكز على مجموعة من الجوانب، أهمها الحفاظ على الحصة السوقية للصادرات في الأسواق التقليدية لها وتعزيز وجودها فيها.

وتشير إحصاءات التجارة الخارجية إلى أن المستوردات السورية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لم تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة الأزمة، بل شهدت ارتفاعاً واضحاً ولاسيما خلال عام 2015، فيما انخفضت الصادرات السورية إلى الدول العربية بشكل واضح خلال الفترة مابين عامي 2011-2013 لتعود وتبدأ بالارتفاع بشكل طفيف خلال عام 2014 وبشكل أكثر وضوحاً خلال عام 2015 مع تعافي بعض القطاعات التصديرية ولاسيما النسيجية والغذائية والدوائية، وعودة عجلة التصدير في هذه القطاعات إلى الدوران من جديد وبوتائر جيدة.

وأشار المصدر إلى أن الأزمة الحالية لم تكن السبب الوحيد في تدني واقع التجارة مع الدول العربية، والأثر السلبي لم يكن ناجماً فقط عن الدمار الذي لحق ببنية الاقتصاد السوري، وبالتالي انخفاض أو غياب الإمكانيات التصديرية للعديد من القطاعات، بل كان للعقوبات الاقتصادية من قبل بعض الدول والمنظمات العربية والدولية، بالإضافة إلى القيود والعوائق التي وضعتها بعض الدول تجاه دخول البضائع السورية إلى أسواقها، الأثر الأكبر على حضور منتجنا وتخطيه البحار إلى أسواق العالم.