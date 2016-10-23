بوابتها… “إدارة خسائرنا”؟!

هل يمكننا إعادة هيكلة صناعتنا الوطنية على أساس تكاملية قطاعيها العام والخاص..؟، بمعنى أن نحدّد ما يمكن تصنيعه في القطاع العام، وبالمقابل ما يمكن للقطاع الخاص تصنيعه، وهذا كخطوة أولى. وبمعنى إمكانية أن نعيد صياغة أوجه نشاطنا الصناعي بما يحقّق تأمين احتياجاتنا المحلية من مختلف المنتجات والسلع، بحيث نحدّ من استنزاف القطع الأجنبي، الذاهب لتمويل ما يُفترض أن نكون قادرين على صناعته وإنتاجه وطنياً.

بعد ذلك، هل يمكننا أن نعيد تحديد الصناعات القادرين فيها على الاستغلال الأمثل لمزاياها النسبية والمطلقة المنافسة، وكذا تحقيق أعلى معدلات القيم المضافة منها؟.

الهدف من الخطوة الأولى –كما أسلفنا– التوفير في القطع الأجنبي ما أمكن، لتأمين مستلزمات ومتطلبات الخطوة الثانية، أي تخصيص الناتج مما يمكن توفيره من القطع لدعم صناعات بعينها، والتي بمقدورنا وبمقدورها تحقيق القيم المضافة، وبالتالي الوصول إلى صناعات تصديرية، تحدث فارقاً وتغييراً إيجابياً مهمّاً في الإيرادات، نتيجة لابتعادنا عن التصدير شبه الخام لموادنا الأولية.

نطرح ذلك وبكثير من التبسيط، انطلاقاً من ضرورة التحوّل التي ستفرضها -عاجلاً أم آجلاً- الأزمة غير المسبوقة.. ولعلّ الطموح مبرّر، إذا ما طالبنا بـنوع من “الثورة الصناعية”، فسورية ما بعد الحرب، لا يجب مطلقاً أن تبقى صناعياً كما كانت عليه قبلاً. هذا إن أردنا فعلاً تطبيق ما نطمح له والذي مازلنا نسمع جعجعته لكن طحينه منثور ما بين التصريحات والوعود والخطط والترهل والفساد في هدر الإمكانيات البشرية والمادية!!.

من حِكَم ومعادلات “العامة” ذات الدلالات الاقتصادية المهمّة، قولها: “شراء العبد ولا تربيته”، والعامة لا تقول شيئاً إلاَّ وفقهته..، أي أنها ومنذ أمد بعيد أدركت المفهوم الحقيقي لحسابات الجدوى الاقتصادية، فهل نفقه هذا المعيار الاقتصادي في حسابات خساراتنا التي لا تزال تهدر كل ربح بسيط يتم تحقيقه؟!.

عطفاً وتوضيحاً نقول: إن هناك صناعات من الحكمة شراؤها، وهناك صناعات من الحكمة تربيتها ورعايتها مهما كلفت.

على سبيل المثال لا الحصر، نعم نحن مع إعادة الألق لمشروع تربية دودة القز، وهذا يتطلّب إعادة إحياء الشجرة التي تتغذى عليها، لكن وعلى التوازي لا بد من توطين صناعات جديدة ذات قيم مضافة عالية، وللدلالة نورد المعلومة الآتية: إن سبيكة من الحديد لا تتجاوز قيمتها 5 دولارات، فإذا صنعنا منها حدوة حصان ستكون قيمتها 12 دولاراً، أما لو حوّلناها إلى إبرة للحقن “سيرنك” فسترتفع قيمتها 3500 دولار، وإذا صنعت منها نوابض للساعات فستكون قيمتها 30 ألف دولار.

ليس أخيراً..، نقول: بانتظار ترجمة الرؤية الحكومية لدعم صناعتنا الوطنية، وبانتظار ما سيتمخّض عنه المؤتمر الصناعي العام الذي يُحضّر لعقده على مستوى سورية قريباً بين العام والخاص، نأمل أن تكون هناك على الأقل أسس لـ “ثورة صناعية سورية” بكل معنى الكلمة.

ولعلّ المسح الصناعي في القطاع الخاص الذي بدأه “المركزي للإحصاء”- بهدف تلبية احتياجات الإحصاءات الصناعية والحسابات القومية..- مع نهاية الشهر التاسع الماضي، والمقرّر إنجازه في العاشر من الشهر القادم، والذي سيغطي الفترة 2011- 2015،.. لعله قد يشكل الأرضية والقاعدة التي ستُبنى عليها الصناعة التي نطمح إليها. ولأن الطموح بحدّ ذاته ثورة على القائم، فليكن المعبر لثورتنا الصناعية من بوابة “إدارة الخسائر”، وهذا أضعف الإيمان.

قسيم دحدل

Qassim1965@gmail.com