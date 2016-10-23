قانون التجارة “لم يتعرض للبند” ومراسلات أكل الدهر عليها وشرب الدبس: الصناعي السوري الذي يطبع العلم الأمريكي على الألبسة والحقائب “مرتكب” والشطب أول العقوبات

دمشق– فداء شاهين

يفاجئك قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنه لم يتعرّض لبند الكتابات والصور المطبوعة على الملابس والحقائب والسلع بهدف الترويج، ما شكّل فرصة لانتشار وتفشي نوع غير لائق ومنسجم مع الرأي العام والذائقة البصرية، ولاسيما المتعلق بالعبارات والأعلام الأجنبية والصور المخلّة بالآداب والتي تتنافى مع القيم الوطنية والقومية والاجتماعية، ليأتي قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 ويسدّ الفراغ، معتبراً الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير المخلة بالآداب هي من قبيل التعرّض للأخلاق العامة وعقوبتها الحبس من شهر إلى سنة مع الغرامة.

ومع أن حسام نصر الله مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يؤكد لـ”البعث” على ضبط مثل هذه الحالات أو المخالفات، وتنظيم الضبط العدلي اللازم استناداً لقانون العقوبات الاقتصادية، إلا أن ثمّة انتشاراً للألبسة والحقائب التي تحمل صور أعلام لبعض الدول المعادية للشعب السوري ولاسيما أميركا، وهذا ما تلاحظه بكثرة على الألبسة في الشوارع، ليكون الاستغراب الأكبر قيام بعض المعامل الوطنية بتصميم الصور والأشكال والترويج لدول مارست الحصار الاقتصادي ودعمت وموّلت الإرهاب على بلادنا.

ويوضح نصر الله أنه يوجد توصية من قبل اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم 10 لعام 2002 ورقم 27 لعام 2002 حيال تكاثر ظاهرة الكتابات الأجنبية وأعلام بعض الدول على الملابس والحقائب والدفاتر في المكتبات، وتمّ توجيه كتب إلى غرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للحرفيين بشأن توجيه الصناعيين والحرفيين بعدم طباعة أي كلمات أجنبية على الألبسة والسلع والترويج بعبارات وصور من هذا النوع.

في حين يقول نصر الله إن عملية استيراد المواد والسلع بكافة أنواعها تخضع للموافقات المطلوبة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمديرية العامة للجمارك، ويبدأ دور وزارتنا بالرقابة بعد دخولها الأسواق وتعامل كباقي السلع والمواد الأخرى وفق أحكام القانون رقم 14 لعام 2015 والقرارات الصادرة بموجبه.

وهنا يفيد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس لـ”البعث” أن الغرفة ضد هذه الصور والأشكال التي تروّج لأعلام الدول الغربية، وفي حال وصلت شكوى عن أية منشأة في هذا الخصوص يتمّ حرمانها من التسجيل في الغرفة، إلا أن المهمّة الأساسية في هذا الموضوع تقع على عاتق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وفي حال تمّ ضبط أي قطعة تحمل العلم الأميركي وغيره يُحال صاحب المنشأة والذي طبع على الألبسة إلى القضاء المختص ومعاقبته بأشد العقوبات لأن ذلك بمثابة الخيانة، علماً أن الغرفة ليست جهة رقابية بل هي مهمّة الوزارة. وفي حال تمّ إبلاغنا عن أية مخالفة لصناعي يتمّ شطبه من لائحة الصناعيين، علماً أنه لم ترد أية شكوى في هذا المجال إلى الغرفة. وأوضح صاحب أحد المحال في الصالحية لـ”البعث” أنه لا يوجد إقبال على شراء الملابس التي تحمل صوراً للأعلام الغربية، علماً أن الذي يقوم بطباعتها وصناعتها هي معامل محلية.