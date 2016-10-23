مشلب خلال لقائه الدارسين في مدرسة الاعداد المركزية يؤكد على تمسك السوريين بهويتهم وقضاياهم

التقى الرفيق عبد المعطي مشلب رئيس مكتب المنظمات الشعبية والنقابات المهنية القطري، أمس، الدارسين في دورة الاعداد المركزية في مدينة التل بريف دمشق.

وركز الرفيق مشلب خلال اللقاء على الدور المحوري للشهداء في حماية الوطن وصون وحدته والدفاع عنه، ما يحمل الجميع أمانة صيانة هذه الدماء والارتقاء الى مستوى تضحياتهم، وخاصة في الحد من الفساد ومكافحته في جميع المؤسسات سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات الحزب.

وأضاف: إن الثلاثية المقدسة في سورية هي الجيش والشعب والقيادة مبيناً الدور المحوري والبطولي الذي لعبه الأمين القطري للحزب الرفيق الدكتور بشار الأسد في قيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة والصعبة مؤكداً أن الحرب التي نخوضها اليوم هي استمرار للحروب السابقة التي اتخذت أشكال مختلفة وعبر أساليب وأدوات مختلفة من حرب العراق الى حرب تموز الى الأحداث التي شهدتها البلدان العربي الى أن وصلت الحرب الى ماهي عليه اليوم على الارض السوية والتي لم تكن لولا المواقف الثابتة والمفصلية التي اتخذتها سورية تجاه قضايا العرب وقضايا المنطقة.

وأكد الرفيق مشلب على الهوية القومية العربية لسورية وتمسك السوريين بهويتهم وقضاياهم واعتبر ان حزب البعث بفكره وعقيدته ونضاله وخططه وبرامجه يشكل صمام أمان للسياسة في سورية، خاصة في ظل هيمنة الفكر الاخواني والوهابي على معظم الارهابيين الذين يستهدفون سورية الفكر والثقافة والدولة والشعب والمؤسسات، مشدداً على ضرورة عدم ربط الاسلام بالإرهاب لان الاسلام دين سماوي نبيل لا يقبل بشكل من الاشكال ممارسات الارهابيين الذين يفسدون في الارض.

يذكر أن الدورة الحالية التي افتتحت في 6 تشرين الاول الجاري، تقام في مدرسة الاعداد المركزية تضم حوالي 70 رفيقا ورفيقة منهم من قيادات الشعب الحزبية وعدد من ذوي الملاءة الفكرية، وتستمر الدورة لمدة أربعة أسابيع.

ريف دمشق – بلال ديب