رداً على مجزرة راح ضحيتها أكثر من 150 مدنياً بريف حلب قيادة الجيش: أي طائرة تركية تخرق الأجواء السورية سنسقطها

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن نظام أردوغان أقدم على ارتكاب مجزرة ذهب ضحيتها أكثر من مئة وخمسين من المدنيين الأبرياء باستهداف الطيران الحربي التركي قرى وبلدات حساجك، الوردية، حسية، غول سروج ، سد الشهباء، إحرص، أم حوش في ريف حلب الشمالي.

وأكدت القيادة العامة في بيان أن هذا العدوان السافر الذي استهدف المواطنين الأبرياء يعدّ تطوراً خطيراً من شأنه أن يزيد في تعقيد الموقف، وتحذّر من أن أي محاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتمّ التعامل معها بجميع الوسائط المتاحة وسنسقطها.

وحذّرت القيادة العامة في بيانها من أن هذه الأعمال غير المسؤولة ستؤدي إلى عواقب وخيمة تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتسهم في تمدد الإرهاب وانتشاره.

وكانت طائرات حربية تابعة لنظام أردوغان استهدفت، أمس، بقصف جوي عنيف قرى حصية وأم القرى وأم حوش جنوب مدينة مارع ما تسبب بوقوع عشرات الضحايا والحاق أضرار مادية كبيرة فيها.

واعترف الجيش التركي، في وقت سابق أمس، بأن مقاتلاته “نفّذت 26 غارة داخل الأراضي السورية شمال مدينة حلب”، زاعماً بأنها كانت “تستهدف مسلحين أكراداً وتسببت بمقتل نحو 200 منهم وتدمير عدد من آلياتهم”.

كما ذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة في منطقة عفرين أن مدفعية نظام أردوغان الإخواني استهدفت بأكثر من 13 قذيفة قرى دير بلوط وحمام وملا خليل وميدان اكبس بناحية راجو بقذائف مدفعية، ولفتت إلى أن العدوان التركي الجديد “تسبب بإلحاق أضرار مادية كبيرة في المنازل دون وقوع إصابات بين السكان”.

وتعتدي طائرات نظام أردوغان على الأراضي السورية في إطار ما يسمى “التحالف الدولي” ضد تنظيم “داعش” الذي تقوده واشنطن خارج إطار مجلس الأمن الدولي ودون التنسيق مع الحكومة السورية، حيث تسببت هذه الاعتداءات خلال الفترة الماضية بوقوع العديد من المجازر شمال حلب، كان آخرها الثلاثاء حيث استشهد 6 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح جراء غارات لطائرتين بلجيكيتين تابعتين لـ “التحالف” على بلدة حساجك شمال حلب.