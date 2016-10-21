وجبات غذائية عبر “فيسبوك”

قالت فيسبوك إنها «ستتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة طلب وجبات غذائية، من صفحات المطاعم على موقعها الشهير اعتبارا من أمس في إطار مساعي الشركة للربط بين المستخدمين وقطاع الأعمال». وأضافت في تدوينة «أن المستخدمين سيتمكنون أيضا من الحصول على أسعار منتجات من الشركات، وشراء تذاكر السينما، وحجز مواعيد في نواد صحية وغيرها». ودشنت فيسبوك في وقت سابق هذا الشهر منصة «ماركتبليس» التي تتيح للمستخدمين شراء وبيع البضائع محليا. كما ستضيف خاصية «توصيات» تسمح للمستخدمين بتبادل التوصيات بشأن أشياء مثل المطاعم».