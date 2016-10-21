الفلبين تعلن انفصالها عن واشنطن وعزمها على إنهاء النزاع البحري مع الصين

أعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي “انفصاله” عن الولايات المتحدة، مؤكداً عزمه على إنهاء النزاع البحري القائم مع الصين حول مناطق في بحر الصين الجنوبي.

ونقلت وكالات أنباء عن دوتيرتي قوله في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين: “أعلن انفصالي عن الولايات المتحدة”، مشدداً على أن “الصين بلد جيد ولم يحتل يوماً قطعة أرض واحدة من بلادي عبر كل هذه الأجيال”، في إشارة إلى أن بلاده كانت محتلة من قبل الولايات المتحدة حتى عام 1946.

وأشار دوتيرتي إلى التدخلات الأمريكية في العالم وخصوصاً احتلال العراق عام 2003 ، لافتاً إلى أنه “خلال الحرب الباردة اعتبرت الصين طرفاً شريراً وخلال كل هذه الأعوام ما قرأناه في كتبنا المدرسية كان فقط دعاية فبركها الغرب تجاهها”، وأوضح أنه يزور الصين لطلب مساعدة اقتصادية منها، معتبراً أن الصين هي “الأمل الاقتصادي الوحيد للفلبين”.

وحول الخلاف القائم بين البلدين بخصوص بحر الصين الجنوبي قال دوتيرتي: إن الحكم التحكيمي الذي صدر عن المحاكم الدولية يمنحنا الحق والصين لها الحق التاريخي فهل علينا خوض نزاع أو الاكتفاء بمباحثات؟!، أقول: “دعونا نرجئ هذا الأمر”.

ورحبت هوا شونيينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية بالتقدّم نحو حل الخلاف بين الصين والفلبين عبر التشاور والحوار وقالت: إن “تلك هي الطريقة التي يجب أن يتعامل بها جاران قريبان”.

وكانت الفلبين حتى وقت قريب من أقرب حلفاء واشنطن في آسيا وتربط البلدين معاهدة دفاع مشترك ولكن منذ توليه منصبه نهاية حزيران الماضي أحدث الرئيس دوتيرتي انقلاباً في سياسة بلاده الخارجية عبر توجيه الانتقادات لسياسات الولايات المتحدة وانتهاج سياسات أكثر قرباً من الصين وروسيا.

ووجه دوتيرتي مراراً انتقادات حادة إلى واشنطن والرئيس باراك أوباما وألغى دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي وشدد على أنه لن تجرى بعد اليوم تدريبات عسكرية مشتركة مع الأمريكيين.

وكالات