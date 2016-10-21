المافيا الإيطالية و”داعش” ليبيا.. الآثار مقابل السلاح

كشفت صحيفة “ذا ديلي بيست الأمريكية تعامل عصابات إجرامية في إيطاليا مع “داعش” ليبيا، ومقايضتها الآثار بالأسلحة.

وذكرت الصحيفة استناداً لتقرير نشرته صحيفة “لاستامبا” الإيطالية أن العديد من القطع الأثرية الليبية الثمينة والتحف التي تتاجر بها عصابة إيطالية مع “داعش” تعرض في أرقى صالات المزادات في العالم.

وأشارت في هذا السياق إلى عرض رأس رخامي يعود للعصر الروماني للبيع مقابل 66 ألف دولار، وتمثال إغريقي كبير أكثر قدماً بأكثر من مليون دولار، لافتة إلى أن التحف التاريخية غير المشروعة تهرّب إلى إيطاليا بواسطة سفن بضائع تبحر من مدينة سرت باتجاه ميناء مدينة كالابريا في مقاطعة جويا تاورو، وهو أخطر ميناء في البلاد للنشاطات غير المشروعة، كما انه مركز رئيس لتهريب المخدرات إلى أوروبا.

وكان وزير الداخلية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أكد سابقاً ما جاء في تقرير صحيفة “لاستامبا”، لافتا إلى أن الحكومة الإيطالية تعي تماماً أن حلقة الأعمال الفنية مقابل السلاح غير المشروعة تموّل الإرهاب التكفيري في ليبيا القريبة، مضيفاً في تصريح للصحفيين: “لقد درسنا الناتج المحلي الإجمالي للإرهاب، ونعرف أنَّ أحد مكوِّناته هو عرض الأعمال الفنية المسروقة للبيع. التحف المسروقة تغذي داعش وتسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإرهاب”.

وقالت الصحيفة الأمريكية: إنه يتردد أن العصابات الإجرامية الإيطالية تحصل على التحف التاريخية من “غزاة المقابر”، مقابل مجموعة واسعة من الاسلحة، بما في ذلك بنادق الكلاشنكوف والقذائف الصاروخية التي توجد كميات كبيرة منها لدى عصابة مافيا “كامورا”.

واستشهدت الصحيفة الأمريكية بتصريح للمندوب الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في مارس الماضي، حذّر فيه مجلس الأمن من أن الاتجار في التحف العتيقة يمول الإرهاب، لافتا إلى وجود “نحو 100 ألف إرث ثقافي ذي أهمية عالمية، بما في ذلك 4500 موقع أثري، تخضع لسيطرة “داعش” في سورية والعراق. ويجني الإرهابيون من التجارة غير المشروعة في الآثار والكنوز الأثرية مبالغ تقدّر بين 150 – 200 مليون دولار سنوياً” وقد هربت هذه الكنوز عبر تركيا وبيعت إلى هواة جمع التحف.

وكالات