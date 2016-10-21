بعد “المناظرة الأخيرة”.. كلينتون وترامب يشهران سيف الاستطلاعات

يبدو أن العنوان الأبرز في الانتخابات الرئاسية هو وضع الناخب الأمريكي أمام امتحان اختيار “أفضل الأسوأ” بين وزيرة خارجية سابقة فشلت في أكثر من استحقاق، ورجل أعمال مثير للجدل يعشق الظهور الإعلامي، وبات على الناخب تحديد من الأسوأ في هذه المعادلة.

ولا تقتصر التساؤلات بشأن قدرة المنافسين على إدارة البيت الأبيض على الناخب، بل تنسحب أيضاً على صانعي القرار، فرئيس مجلس النواب طلب رسمياً حرمان كلينتون من الاطلاع على المعلومات السرية، والشكوك بعدم مصداقية كلينتون يرد عليها معسكر حزب الديمقراطي بعدم أهلية ترامب.

وأظهر استطلاع أجرته قناة “سي. إن. إن” بعد ساعة من المناظرة الثالثة والأخيرة بين كلينتون وترامب، أن كلينتون تقدّمت على منافسها الجمهوري بنسبة 52 % من المستطلعين الذين اعتبروا أن كلينتون أحرزت فوزاً، فيما 39 % فضّل ترامب، وقد نشرت كلينتون هذا الاستطلاع على صفحتها على تويتر.

أما ترامب فقد نشر على صفحته الخاصة على تويتر استطلاعاً مخالفاً للاستطلاعات التي انتشرت عقب المناظرة الأخيرة استند فيه إلى ما نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” من استطلاع يظهر أن ترامب تغلّب على منافسته بنسبة 73 % مقابل 21 %، وفي استطلاع آخر لموقع “دردج ريبورت” الإخباري نشره ترامب بيّن أنّ 80.54 % من المشاركين تدعم المرشح الجمهوري مقابل 19.46 % أعربوا عن دعمهم لكلينتون.

وفي تغريدة أخرى وضع ترامب على صفحته على تويتر استطلاعاً آخر يظهر فيه أنه تفوق على كلينتون بنسبة 43 % ناصروا ترامب مقابل 40 % لكلينتون.

وكالات