أداء “الشؤون الاجتماعية والعمل” تحت قبة مجلس الشعب القادري: مشروع “بيت الجريح”.. العام القادم

دمشق – عمر المقداد:

بعد وزارات الإدارة المحلية والتجارة الداخلية والصناعة والاتصالات، أتى الدور على الشؤون الاجتماعية والعمل لبحث أدائها في جلسة مجلس الشعب، التي انعقدت أمس برئاسة الدكتورة هدية عباس وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري.

وفيما حاولت مداخلات أعضاء المجلس، والتي زادت عن الـ/30/ سبر عمق قطاعات العمل التي تشرف عليها الوزارة بالوقائع والأرقام مقدّمة تصورات أعضاء السلطة التشريعية للنهوض بها، لفتت الدكتورة عباس إلى أن العمل الاجتماعي من أصعب أنواع العمل، ويزداد صعوبة في ظل حرب عدوانية ظالمة نتعرّض لها، ما يجعل الجهود المبذولة صعبة القياس، وخاصة في المجال الإغاثي، ولفتت إلى أن السلطتين التشريعية والتنفيذية تعملان بالتوازي لإنجاح كافة الجهود في هذا المجال.

وطالب أعضاء المجلس بتعديل “قانون العاملين الأساسي في الدولة” و”قانون العمل” بما يحفظ حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص، وإعادة أولئك الذين جرى صرفهم من الخدمة بعد ثبوت براءتهم وطي القرارات الخاصة بذلك، وإجراء المسابقات مرتين في السنة بشكل مركزي لسد الاحتياجات المطلوبة من العاملين، وزيادة فرص العمل الممنوحة للمرأة، وحصول جميع العمال على الضمان الصحي، وعلى تعويضات إصابة العمل والوفاة، والنهوض بدور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كما دعت المداخلات إلى زيادة الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى، وزيادة الإعانات المقدّمة للأسر المتضررة جراء الأزمة، وتشديد الرقابة على مراكز الإيواء، وزيادة عدد الفرق الإغاثية والتعليمية والطبية الجوالة، وتساءلت عن سبب اختفاء مشاريع إنعاش الريف، وطلبت وضع آلية مناسبة لتفعيل العمل التطوعي، والاهتمام بمراكز رعاية الشباب فكرياً واجتماعياً.

كما أكدت على تطوير التشريعات المتعلقة بجمعيات العمل الأهلي، ومراقبة توزيع الإعانات المقدمة من الجمعيات الأهلية.

وفي معرض ردها على استفسارات وتساؤلات أعضاء المجلس، أكدت الوزيرة القادري أن الاهتمام بذوي الشهداء والجرحى يمثّل أولوية عمل للوزارة، وأن الوزارة عازمة في العام القادم على تنفيذ مشروع “بيت الجريح” لتأهيل الجرحى وتأمين الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية لهم.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تنمية الأرياف لمنع الأزمة الراهنة من التأثير على سمات المجتمع السوري، وتحسين الخدمات المقدّمة من قبل الجمعيات والمؤسسات التي تعنى بذوي الشهداء والجرحى، مشيرة إلى أن ظهور مؤشّر التعافي المجتمعي على أرض الواقع لن يكون سريعاً رغم حجم الجهود الكبيرة المبذولة لسد كل الاحتياجات وطالما أن الأزمة ونزيف الدم قائمان، وأضافت: إن إقرار التعديلات المتعلقة بالقانون العاملين الأساسي للدولة رقم 50 لعام 2004 سيعزز كفاءة العمل ويحدث نقلة نوعية في رفد سوق العمل بالأفراد بشكل انسيابي، موضحة أنه يحتاج إلى مشروع قانون آخر يتناول المراتب الوظيفية، ويحتاج إلى وقت لاستصداره، مبينة أنه تتم حالياً دراسة إمكانية القيام باستثمار أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتوظيفها بما ينعكس إيجاباً على المتقاعدين وذويهم مع الحفاظ على قدرة المؤسسة وتجاوز الصعوبات التي تواجهها.

وأكدت القادري أن الوزارة تعمل على تفعيل المرصد الوطني للعمل ومركز الارشاد الوظيفي بالوزارة وربطهما مع مراكز التدريب ومكاتب التشغيل ووحدة الترشيح المركزية والسجل العام للعاملين في الدولة لتمكين الوزارة من امتلاك المزيد من الأدوات التي تتيح لها الاستجابة لاحتياجات سوق العمل.